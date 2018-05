Bonjour,

Vous nous avez posé cette question via Twitter, après plusieurs tweets de la députée LREM de l'Allier Laurence Vanceunebrock-Mialon publiés jeudi après-midi. Celle-ci réagissait à un communiqué de l'association Aides s'alarmant de l'expulsion imminente de Moussa, un homosexuel guinéen et sans papiers menacé dans son pays d'origine selon l'association, dont Libération vous parlait ici.

Moussa, 28 ans, est arrivé en France en 2015 avec un visa de travail selon le récit des militants associatifs. Sa demande d'asile ayant été refusée en 2017, il a reçu une obligation de quitter le territoire français (OQTF) en avril 2017, et finalement placé en centre de rétention administrative (CRA) en vue de son expulsion une quarantaine de jours, il y a un mois et demi. Emmené à l'aéroport pour être expulsé, Moussa a refusé d'embarquer à bord de l'avion jeudi matin. Placé en garde à vue, il est passé en comparution immédiate ce vendredi après-midi pour «refus d'embarquement».

La classe politique a alors réagi, dénonçant un «scandale» et demandant sa libération. Le député LREM Matthieu Orphelin, qui a voté contre la loi asile et immigration, assurait un peu plus tôt dans un tweet mesurer «les inquiétudes et les incompréhensions [des équipes d'Aides] autour de l'expulsion de leur militant Moussa». Selon l'association, le jeune homme est en effet militant à l'association depuis au moins trois mois et a participé à de nombreuses actions dans le Gard en faveur des LGBT+.

Voici ce qu'a affirmé Laurence Vanceunebrock-Mialon, alimentant une polémique sur un éventuel «mensonge» de Moussa, et à propos de laquelle vous nous interrogez:

D'où vient l'information? Laurence Vanceunebrock-Mialon a refusé de parler à CheckNews mais son entourage nous a certifié qu'elle était «sûre de ce qu'elle dit», évoquant carrément une «fake news» au sujet de Moussa. «Elle a été en contact avec les pouvoirs publics dans le Gard, qui connaissent le dossier et l'ont suivi».

Au site d'informations LGBT+ Komitid, elle explique:

J’ai passé mon dimanche soir et une partie de la nuit et le lundi à tenter de trouver une solution et d’inciter les gens concernés à faire en sorte de stopper l’expulsion. Je n’ai appris que le lundi soir par un autre collègue qui avait eu dans la journée connaissance du dossier que Moussa avait inventé tout ceci pour rester en France.

Précisons que, selon nos sources, le collègue en question n'est pas ici un autre député LREM comme on pourrait le comprendre mais une source policière de Nîmes, Laurence Vanceunebrock-Mialon étant une ancienne policière.

Du côté d'Aides, qui défend le jeune homme, on soupçonne la préfecture d'être à l'origine de cette accusation de mensonge. Celle-ci rétorque dans un communiqué:

L’examen des risques qu’encourt une personne du fait de son homosexualité dans son pays d’origine relève de la demande d’asile, dont l’examen en France incombe exclusivement à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’OFPRA, puis la Cour, se prononcent en toute indépendance sur les demandes qui leur sont soumises, et il n’appartient pas à l’autorité préfectorale de remettre en cause cette appréciation.

Dans le cas de M. CAMARA, l’OFPRA comme la CNDA ont rejeté sa demande d’asile en estimant que les craintes de persécution exprimées par l’intéressé du fait de son homosexualité ne pouvaient être regardées comme fondées. Le préfet du Gard, compétent en matière d’éloignement, a donc mis en œuvre la procédure à l’encontre de l’intéressé. Celui-ci a pu faire valoir ses droits, notamment devant le juge des libertés et de la détention qui a validé son placement en rétention.

«On est habitués aux procès à charge de l'Ofpra et de la CNDA qui contestent systématiquement les récits faits par les demandeurs d'asile», rétorque Yves Carel militant de RESF et soutien de Moussa. Il est rejoint sur ce point par Aides qui, assure que «l'Ofpra remet systématiquement en question l'homosexualité des demandeurs».

Laquelle OFPRA refuse de s'exprimer sur ce dossier précis, mais souligne que le droit d'asile protège les personnes persécutées dans leur pays d'origine en raison de leur orientation sexuelle et qu'il s'agit d'un point sur lequel l'Ofpra «est mobilisé». «Lorqu'une personne a une orientation sexuelle qui la met en danger dans son pays d'origine, l'Ofpra doit d'abord s'assurer de la crédibilité de cette orientation. Ce qui est très complexe, mais nécessaire. Une fois cette crédibilité vérifiée, il faut voir si cette orientation sexuelle met vraiment la personne en danger dans son pays. Quand on a une conjugaison de ces deux facteurs, l'Ofrpa protège».

Confusion générale

Corroborant les déclarations de Laurence Vanceunebrock-Mialon, une source «proche du dossier» expliquait à France Info jeudi soir que Moussa aurait «menti sur plusieurs points». En fait, il y a eu une grande confusion depuis deux jours sur la situation du jeune homme. Confusion alimentée parfois par les versions différentes données par différents soutiens du jeune homme.

Premièrement, il est accusé de ne pas être homosexuel. Une accusation qui a donc aussi été évoquée lors de l'audience cet après-midi, selon le récit de la correspondante de Libération à Lyon Maïté Darnault. A la fin de l'énoncé de la situation de Fodé-Moussa Camara, la présidente du tribunal a ainsi conclu: «Aucun de ces renseignements n'a pu être vérifié. Vous vous dites tantôt homosexuel, tantôt bisexuel». Moussa, selon Aides, se serait en fait toujours déclaré bisexuel. «On communique sur le fait qu'il est gay et pas bisexuel, parce que l'on n'a pas à rentrer à ce point dans son intimité». Surtout, «on ne remet pas sa parole en doute», répondent en choeur les responsables de l'association.

Alors que l'on a pu lire qu'il avait une compagne en Guinée, il s'agirait en fait d'une compagne... en France. Un sujet qu'il a évoqué lors de ses deux audiences devant le juge des libertés au moment de son placement en CRA et de la prolongation de sa détention: «Il a parlé de sa bisexualité en affirmant qu'il avait une compagne qui pouvait l'héberger», explique à CheckNews Elodie Attia, militante nîmoise d'Aides qui était présente aux deux audiences. «Il ne s'en est jamais caché, mais le fait est qu'en Guinée, il est connu pour avoir des relations avec des hommes», assure-t-elle.

Deuxièmement, Laurence Vanceunebrock-Mialon assure que Moussa aurait reconnu «lui-même» ne pas avoir vu son compagnon se faire lyncher en Guinée. Les soutiens de Moussa insistent en effet sur le fait qu'il serait en danger dans son pays d'origine en raison de sa sexualité et notamment car, comme l'affirmait en premier une militante d'Aides à Nîmes à Midi Libre le 28 avril, (...)«Là-bas, il a été persécuté pour son homosexualité, son compagnon est mort brûlé devant ses yeux (...) S'il retourne en Guinée, il sera la cible idéale de tous les homophobes locaux.» Le lynchage de son compagnon, Aides en parlait aussi dans son premier communiqué sur le sujet le 30 avril dernier. C'est lors de ses visites au centre de rétention administrative (CRA) de Nîmes, où le jeune homme a été retenu une quarantaine de jours, qu'il aurait raconté cette expérience aux associatifs, raconte Elodie Attia.

«Il l'a raconté à plusieurs reprises lors de son audience devant le juge des libertés», assure-t-elle. Aucun élément ne permet de savoir si le demandeur d'asile a livré ces éléments lors de l'instruction de son dossier par l'Ofpra en 2017, comme certains autres militants d'Aides l'affirment.

Comme nous l'expliquons dans cet article sur la comparution immédiate du jeune homme, l'avocate de Moussa demande le renvoi du délibéré pour pouvoir se pencher «au-delà de l'infraction pénale [le refus d'embarquement] sur un dossier bien plus complexe», en demandant notamment auprès de l'Ofpra une demande de réexamen de sa demande d'asile.

En résumé, Moussa Camara est toujours menacé d'expulsion. Accusé d'avoir menti sur son homosexualité par une députée LREM, ses soutiens assurent ne pas remettre en question son témoignage. Une demande de réexamen de sa demande d'asile devrait être déposée.

