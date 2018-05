Bonjour,

Vous nous avez posé cette que nous avons reformulée pour la raccourcir : «Est-ce vrai que la France s'oppose projet de directive européenne ambitionne d'élargir le cadre des congés parentaux dans tous les pays membres pour une meilleure égalité homme-femme ? En arguant que ça coûterait trop cher ?».

La commission européenne est en train d'étudier un projet de directive européenne afin d'élargir notamment l'accès au congé parental. Cette intiative s'incrit dans une volonté plus globale de «garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement au travail».

Pour l'instant, la législation européenne prévoit un congé parental de quatre mois par an et par parent, «sans aucun minimum établi pour les indemnités / rémunération», indique un document récapitulatif de l'UE. La directive propose d'instaurer une «indemnité du congé parental (...) au moins équivalente à la prestation de maladie» pendant la durée du congé.

Un coût «potentiellement explosif»

C'est sur ce point qu'Emmanuel Macron s'est exprimé, lors d'un débat au parlement européen, le 17 avril 2018. Il estime que la mise en place d'une telle indemnité dans le droit français coûterait très cher :

Sur les propositions qui sont faites et le projet de directive, j'en approuve totalement le principe, mais les congés parentaux payés au niveau de l'indemnité maladie journalière, c'est une belle idée qui peut coûter très cher et finir par être insoutenable. En France, nous allons donc réformer le congé, en particulier les congés parentaux, pour le conjoint qui, aujourd'hui, ne peut pas en bénéficier ou en bénéficie beaucoup moins. Je pense qu'il faut avoir une ambition égalitaire et aller beaucoup plus loin, mais nous ne pouvons pas la faire payer par des systèmes, parfois en les déséquilibrant. Il faut travailler sur la proposition, j'en approuve les principes, mais les modalités ainsi décrites, telles qu'elles sont analysées sur le système français, ont un coût qui est potentiellement explosif. La France va elle-même faire une proposition allant dans ce sens; je crois, en tout cas, à cette égalité et la réforme du congé parental que nous porterons ira dans ce sens

«Mettre les paroles en adéquation avec les actes»

Pour l'instant la loi française ne prévoit pas de rémunération. En revanche, un parent ayant réduit ou cessé son activité à l'arrivée de son enfant (moins de 3 ans ou moins de 20 ans en cas d'adoption) peut percevoir pendant une durée limitée, une «prestation partagée d'éducation de l'enfant» de la CAF dont le montant maximum est fixé à 396, 01 € par mois. Une somme relativement faible par rapport à celles potentiellement reçues dans le cadre d'un arrêt maladie. Les indemnités journalières sont égales à 50 % du salaire journalier de base (et majorée à partir du troisième enfant à charge au bout de 30 jours).

Le 2 mai 2018, les principaux représentants syndicaux ont appelé Emmanuel Macron a soutenir le projet de directive, dans une lettre ouverte, afin de «mettre les paroles en adéquation avec les actes».

Emmanuel Macron avait fait de l'égalité entre les femmes et les hommes «grande cause du quinquennat», à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, fin 2017.

D'après, la commission la non rémunération actuellement du congé parental «a une incidence majeure sur la prise de ce congé par les pères» qui «transfèrent une part importante de leurs droits [à ce congé, NDLR] aux mères».

Cordialement,

Emma Donada