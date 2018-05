Bonjour,

Votre question fait référence à l'agression dont a été l'objet Marin, un jeune lyonnais, violemment frappé en novembre 2016 pour avoir défendu un couple d'amoureux importuné alors qu'ils s'embrassaient. Laissé pour mort, Marin avait passé plusieurs semaines dans le coma.

Alors que le procès s'est ouvert cette semaine, il est exact que deux versions circulent (ou ont circulé) à propos de cette affaire, assurant l'une que le couple agressé et défendu par Marin était homosexuel, et l'autre qu'il était hétérosexuel. L'association de soutien de Marin a précisé récemment que le couple agressé n'était pas homosexuel, pour mettre un terme à une rumeur qui a circulé pendant un an et demi.

Plusieurs médias couvrant le procès précisent que le couple agressé était héterosexuel

France 3 écrit par exemple dans son compte rendu du procès que le couple défendu par Marin était héterosexuel

L'auteur du fameux baiser public qui est à l'origine de toute l'affaire est venu témoigner à la barre. Il a raconté s'être fait invectiver par l'agresseur après avoir échangé un baiser avec sa partenaire dans la rue. Marin, qui est témoin de la scène, intervient alors pour expliquer que l'on peut s'embrasser où l'on veut. Et c'est là que l'agresseur change de cible. Alors que Marin et sa petite amie se sont réfugiés dans le bus , "Y" les rejoint et abat sa béquille avec une rare violence sur la nuque de celui qui s'est interposé.

Même chose pour le Figaro :

Ressorti bredouille du centre commercial, le jeune homme se dirige avec sa petite amie vers un arrêt de bus. Il aperçoit alors deux jeunes invectiver un couple en train de s'embrasser. L'homme du couple réplique, le ton monte. Marin s'interpose. L'un des jeunes le prend à son tour à partie et une bousculade éclate. Clémentine tente de calmer le jeu.

De nombreux médias avaient évoqué avant cela un couple gay

Votre question tient au fait que plusieurs médias avaient spécifié, pendant de longs mois, que le couple était gay. Le 17 novembre 2017, RT écrit par exemple :

En novembre 2016, Marin, un jeune Lyonnais s’est fait rouer de coups alors qu’il défendait un couple d'hommes en plein baiser. Gérard Collomb, le ministre de l’Intérieur, lui a remis une médaille d’or à Lyon le 24 novembre.

Le blog de Jean-Marc Morandini évoquait lui aussi un couple gay début avril, dans un article annonçant une rencontre à venir entre le jeune homme et le pape François.

Après une dépêche de l'AFP erronnée, l'association de soutien à Marin est intervenu auprès de l'agence il y a trois semaines pour préciser que le couple était hétérosexuel

Mais c'est vraiment le 11 avril dernier que la rumeur prend de l'ampleur, au moment de la rencontre du jeune homme avec le pape. Une depêche de l'AFP est publiée, mentionnant, dans une première version, un couple gay. On en trouve encore trace, ici par exemple.

Ouest France (parmi de nombreux médias) relaie également cette version :

Cette première dépêche sera corrigée rapidement.

«Contrairement à ce qu’ont affirmé de nombreux articles de presse, le couple était hétérosexuel», écrit l’AFP dans une seconde version, citant l'association de soutien à Marin.

Récemment, l'AFP précisait dans ses dépêches :

11 novembre 2016, devant le centre commercial de la Part-Dieu à Lyon, un homme et une femme s’embrassent quand un jeune passe et leur lance: «vous pourriez faire ça à l’hôtel». «Va te faire enc...», répond l’homme.

Interrogée par Checknews, une représentante de l'association "La tête haute", soutenant le jeune homme, explique :

Il y a eu une rumeur dès les premiers jours suivant l'agression, selon laquelle le couple agressé, et défendu par Marin, était gay. Nous n'avons pas, dans un premier temps, accordé d'importance à cette rumeur, parce que notre combat était de soutenir Marin, quelle que soit l'identité des personnes qu'il avait défendues... Mais récemment, lors de notre voyage à Rome durant lequel Marin a rencontré le pape, la rumeur a pris de l'ampleur, nous avons donc pris contact avec l'AFP pour la corriger. L'étonnant est que la rumeur continue encore, alors que le procès a débuté et que les deux personnes en question sont présentes, et qu'il s'agit d'un homme et une femme.

