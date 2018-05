Bonjour,

Vous faites allusion à une chanson inventée en avril par des supporters marseillais pour accompagner l'épopée européenne de l'OM. En cas de qualification de l'équipe marseillaise ce soir pour la finale de la ligue Europa (match retour ce soir contre les autrichiens de Salzbourg après une victoire 2-0 au match aller), l'OM jouerait la finale le 16 mars, au Parc OL, antre de l'ennemi lyonnais.

Un supporter a donc imaginé une chanson à l'adresse du président lyonnais Jean-Michel Aulas, lui annonçant donc l'arrivée des marseillais sur ses terres. La viralité des réseaux sociaux a fait le reste, faisant de la chanson le tube marseillais du moment. On a ainsi pu entendre, lors du match aller contre Salzbourg, 62 000 supporters l'entonner tous ensemble (ou presque).

Il existe deux versions de cette chanson. Une, assez policée, prévient Aulas du triomphe à venir de l'OM sur le terrain de jeu de l'OL :

Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, on va la (la coupe d'Europe) gagner chez toi! Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, on va la (la coupe d'Europe) gagner chez toi!

Une autre version est un peu plus fleurie :

Jean-Michel Aulas, grosse (ou parfois petite, c'est selon NDLR) pétasse, on va tout casser chez toi! Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi!

Cette mélodie du printemps résonne d'autant plus fort à Marseille que les deux clubs (et leurs deux présidents) sont actuellement à couteaux tirés, non seulement dans la course au podium en ligue 1 (Lyon est deuxième et Marseille quatrième à trois journées du terme du championnat), mais surtout devant les instances disciplinaires de la fédération, après les incidents qui avaient émaillés le match OM-OL en mars (défaite 2-3 des marseillais) et les sanctions qui avaient été prises contre le défenseur central marseillais Adil Rami (trois matches de suspension).

L'air de la chanson est emrpuntée aux supporters brianniques.

Ici les fans de West ham célebrant Dimitri Payet (désormais marseillais) :

Ici des fans entonnant «Don't take me home», chanson des supporters en déplacement (qui n'ont pas envie de rentrer à la maison, comme l'indiquent les paroles)

«Don’t take me home please, don’t take me home, I just don’t wanna go to work. I wanna stay here and drink all ya beer, please don’t take me home »

Cordialement

C.Mt