Le 7 avril dernier, une attaque chimique a visé la ville de Douma, dans la Ghouta orientale et causé environ 40 morts selon l'AFP. En représailles, la France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont frappé des sites de stockage et de production d'armes chimiques dans les régions de Damas et d'Homs. Nous avions déjà abordé la question des preuves détenues par la France, dans une précédente réponse.

Libération, dans une analyse sur les armes chimiques et la propagande russe en Syrie publiée ce vendredi 4 mai, répond à votre question. Voici ce qu'écrit notre collègue Luc Mathieu:

«Ce n’est donc qu’une équipe de l’OIAC [l’Organisation internationale pour l’interdiction des armes chimiques, NDLR] qui est envoyée à Damas après le 7 avril. Elle n’a pas de mandat pour désigner l’auteur de l’attaque, elle est seulement chargée de déterminer la nature chimique, ou non, de la frappe. Durant deux semaines, les autorités syriennes lui interdisent l’accès au site du bombardement, arguant des conditions de sécurité, alors que plusieurs équipes télé se rendent sur place. Les enquêteurs peuvent finalement le rejoindre le 21 avril. Ils récupèrent une centaine d’échantillons, qui seront envoyés au laboratoire de l’OIAC à Rijswijk, dans la banlieue de La Haye, avant d’être répartis dans différents laboratoires agréés. Mais ce type de substances se dégrade très rapidement. Selon le Financial Times, les enquêteurs envisagent d’exhumer des cadavres de victimes».

