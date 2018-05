Bonjour,

Nous avons reformulé votre question pour la raccourcir. La voici : «Bonjour, on entend beaucoup de choses sur le McDo cassé mardi par le cortège de tête et je lis autant que le mcdo était ouvert avec des clients à l'intérieur que des articles disant qu'il était totalement fermé et que personne ne s'y trouvait. Quelle est la vérité?»

En effet, plusieurs personnes sur Twitter ont écrit que des clients se trouvaient à l'intérieur du McDonald's, situé en face de la gare d'Austerlitz, incendié en marge de la manifestation du 1er mai. A l'inverse, nous n'avons pas retrouvé d'articles de presse faisant mention de personnes présentes à l'intérieur.

Seul un tweet d'un photojournaliste, Charles Baudry, mentionnant des employés présents dans le restaurant rapide est repris par 20 Minutes.

Le restaurant fermé avec des clients à l'intérieur

Dans une première version de cette réponse nous avions repris les éléments de McDonald's expliquant que le restaurant étant fermé, il n'y avait aucun client présent. «Heureusement, malgré la violence, aucun blessé n'est à déplorer parmi les clients ou les équipes grâce aux mesures de fermeture préventive», avait écrit McDonald's dans un communiqué pouvant prêter à confusion. Contactée par téléphone, l'enseigne assurait alors à CheckNews qu'il n'y avait aucun client, mais ne pouvait confirmer ou infirmer la présence de salariés dans le restaurant fermé.

Suite à la publication de cette réponse, McDonald's nous a recontacté pour expliquer que «la préfecture de police en amont du cortège prévenait les établissements et leur demandait de fermer». Le restaurant rapide a donc été fermé «quelques minutes» avant le passage de la manifestation, avec des clients et des employés à l'intérieur. «Le restaurant a scrupuleusement respecté les consignes de la préfecture de police, dès qu’elles ont été formulées, de fermer immédiatement le restaurant et de maintenir en sécurité les clients et les équipes à l’intérieur de l’établissement», écrit McDonald's dans un second communiqué.



La préfecture de police avait de son côté assuré à CheckNews «ne pas disposer de cette information».

Tous les magasins et restaurants présents sur le trajet des cortèges sont toujours prévenus par la préfecture en amont, qui leur «conseille» de fermer en raison du risque de dégradations, selon la préfecture. Ce qu'a donc fait McDonald's ce 1er mai, mais juste avant le passage du cortège et sans faire sortir les clients et employés. Charles Baudry, le photojournaliste, a confirmé à CheckNews avoir vu des employés présents dans le magasin fermé avant que les premiers projectiles ne soient lancés, et les avoir vus sortir par une porte latérale après l'intervention des pompiers.

«Avant que le restaurant soit attaqué, j’ai moi même voulu manger dans le Mcdo mais il était fermé, et il y avait des employés à l’intérieur (...) Ils sont sortis quelques minutes plus tard après l’arrivée des pompiers par une porte à droite du restaurant.»

Cordialement,

P.M

Mise à jour jeudi 3 mai à 13h: ajout des nouvelles déclarations de McDonald's sur la présence de clients et salariés dans le restaurant fermé.

