Bonjour,

Vous souhaitez comparer le nombre de morts sur les routes en France et en Allemagne. Pour cela, nous disposons pour la France, des statistiques offcielles enregistrées par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) dans son fichier national des accidents corporels et pour l'Allemagne, des données de l'Office fédéral des statistiques (Statistische Bundesamt).

Nous avons repris leurs chiffres dans le tableau suivant pour les années 2014, 2015, 2016 et en incluant les données provisoires de 2017. Nous avons également calculé la différence entre le nombre de morts entre les deux pays:

En consultant ces données officielles, on observe que le nombre de personnes mortes sur les routes en valeur absolue est inférieur en Allemagne qu'en France, sans être pour autant inférieur de 25% au niveau français, et ce même quand on inclut les données des départements d'Outre-mer. Selon ces statistiques, l'écart le plus important était de 14% en 2017 entre l'Allemagne et la France (DOM inclus) ou de 8 % pour une comparaison avec la métropole seule.

Attention il s'agit bien évidemment de données brutes, qui ne rendent compte que du nombre de morts, mais ne tiennent pas d'autres facteurs pertinents dans de telles comparaisons, comme la population de chaque pays, le nombre d'usagers de la route, la fréquence d'utilisation des voitures ou la nature des réseaux routiers.

En résumé: Non, il n'y a pas 25% de morts en moins sur les routes allemandes, mais il y en a moins en valeur absolue qu'en France.

Cordialement,

Jacques Pezet

