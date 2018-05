Bonjour,

Pour les élections municipales tunisiennes, il existe six municipalités (sur 350) avec seulement deux listes, le minimum enregistré. Il s’agit de Khemaira (Jendouba), Azmour (Nabeul), Sidi Alouane (Mahdia), Sidi el Heni (Sousse), el Marja (Kef) et Cheraita (Kairouan).

Dans ces six municipalités, ce sont les deux principaux partis politiques, Nidaa Tounes (parti du président Béji Caïd Essebsi) et Ennahdha (musulman conservateur), qui s'opposent.

Plus globalement, vous pouvez visualiser sur le site Tunisie Election toutes les données (nombre et types de listes par municipalité, résultat à venir, etc.) sur les élections municipales sous forme de cartes ou graphiques. Les informations proviennent de l’Isie, l'Instance supérieure indépendante pour les élections, qui supervise les scrutins depuis plusieurs années. Tunisie Election est gérée par l’ONG tunisienne Mourakiboun, créée lors des élections constituantes de 2011 pour observer et surveiller le déroulement des scrutins, et aidée des organisations américaines Democracy International et Development Seed.

