Votre question fait référence à la réaction de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter aux dégradations qui ont eu lieu en cortège de tête de la manifestation du 1er mai, à Paris.

Pour rappel, il avait indiqué que les dégradations étaient «sans doute» le fait «des bandes d'extrême droite».

Avant toute chose, précisons que le leader de la France Insoumise est revenu sur son tweet posté mardi 1er mai lors d'un passage sur BMFTV : «Des gens qui empêchent une manif, ce sont des fachos. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il s'agissait d'autre chose», concède-t-il.

Sur les vidéos mises en ligne sur les réseaux, on peut voir des personnes entièrement habillées de noir et dont le visage est masqué attaquer un restaurant Macdonald. D'après le comptage de la préfecture (effectué au niveau du pont d'Austerlitz), 1200 personnes cagoulées et masquées étaient présentes ce jour-là.

En 2016, Libération avait interrogé Rémy Piperaud, auteur d'un mémoire universitaire intitulé Radiographie du mouvement autonome, sur la présence de ces personnes cagoulées dans certaines manifestations à l'époque, voilà ce qu'il avait répondu :

«On ne peut pas regrouper toutes ces personnes sous une seule et unique appellation, car elles ne sont absolument pas organisées en groupes structurés. Le ministère de l’Intérieur les qualifie de «militants d’ultragauche» ou d’«anarcho-autonomes», mais les intéressés rejettent généralement toute forme de catégorisation. Ils se réunissent et agissent souvent sur des bases affinitaires (certains sociologues parlent d’«amilitants»). Ce sont souvent des étudiants qui participent notamment à des actions en soutien aux sans-papiers ou contre la répression policière»

Précisons aussi que le terme de black bloc fait référence à «un mode opératoire consistant à se regrouper et circuler, les visages masqués, pour s’en prendre physiquement aux symboles de l’Etat et du capitalisme», et non à des personnes comme nous l'avions déjà expliqué sur Libération.

Les premiers rassemblements black blocs sont apparus sous ce nom en Allemagne dans les années 1980, d'après le chercheur Francis Dupuis-Deri, auteur de «Penser l'action directe des Black Blocs» : «C'est la police de Berlin-Ouest qui a inventé l'expression "Black Bloc" (en allemand Schwarze Block) pour désigner des squatters qui étaient descendus dans la rue en décembre 1980 vêtus de noir et équipés de casques, de boucliers et de divers bâtons et projectiles, pour défendre leur lieu d'habitation».

Ensuite, «la tactique du Black Bloc s'est diffusée principalement à travers le réseau de la contre-culture punk et d'extrême ou d'ultra-gauche, grâce à des fanzines, à des groupes de musique en tournée et à des contacts personnels de militants voyageurs», précise le chercheur dans l'ouvrage.

Même si les participants ont assuré sur une banderole mardi s'être «organisés», «cette fois», il est difficile de connaître précisément leur position politique. Rémy Piperaud estime par exemple qu'en 2016 «la plupart d’entre eux se situent en dehors du spectre politique classique et se considèrent comme n’étant ni de gauche ni de droite. De leur point de vue, les organisations d’extrême gauche font partie du "système", de l’"Empire" pour reprendre leur terminologie».

Ce mardi 1er mai, les slogans et les chants renvoyaient à des revendications anticapitalistes (le terme a lui-même été scandé au cours de la manifestation), anarchiste et contre les violences policières, d'après ce qu'ont observé plusieurs journalistes sur place dont Gurvan Kristanadjaja pour Libération.

En résumé, la tactique du black bloc n'est pas d'extrême droite, par son histoire et les revendications de ceux qui l'emploient. Il reste toutefois difficile de la classer sur l'échiquier politique classique (puisque ces militants se situent en dehors de ce dernier, et «refusent» les partis politiques), même si ses thèmes sont proches de ceux de l'extrême gauche.

