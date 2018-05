Bonjour,

Vous nous avez posé cette question que nous avons modifiée pour la raccourcir : «D'où vient le nombre de "1200" black blocs dans la manifestation de Paris ? Comment sont-ils décomptés ? Merci».

Le chiffre auquel vous faites allusion provient d'un tweet de la préfecture de police de Paris publié mardi pendant le défilé du 1er mai, et repris par un grand nombre de médias. La préfecture indique avoir compté «1200 individus cagoulés et masqués au niveau du Pont d’Austerlitz».

Contactée par CheckNews, la préfecture n'a pas voulu communiquer ses méthodes de comptage. En revanche, elle a bien confirmé avoir dénombré 1200 personnes «considérées comme étant des black blocs».

La publication est illustrée par deux photos d'une foule effectivement cagoulée et vêtue majoritairement de noir.

Sur la deuxième photo, on peut voir quelques personnes au visage découvert et habillée normalement qui ne semble pas faire parti du groupe. Certains manifestants, notamment des étudiants ont pris l'habitude de s'équiper de casques et de lunettes de protection, d'après Gurvan Kristanadjaja, journaliste à Libération. Cependant, «il était assez aisé de distinguer les black blocs des manifestants lambdas», estime le journaliste de Libé.

Impossible de savoir si la préfecture a compté ces manifestants parmi les black blocs. Par ailleurs, à notre connaissance, il n'existe pas d'autres décomptes, comme cela été le cas pour le comptage de manifestants par les médias.

En résumé : le chiffre vient donc de la préfecture, qui refuse d'en dire plus sur sa méthode de comptage

Cordialement,

Emma Donada