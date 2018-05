Bonjour,

Vous faites référence à cette interview de Christiane Taubira publiée le 30 avril par le média de vidéos en ligne Brut.

Voici l'extrait en question:

L'ancienne garde des sceaux y dénonce le fait qu'en France, «nous sommes 67 millions et nous sommes terriblement effrayés à l’idée d’accueillir 24 000 personnes». Elle répète ce chiffre à plusieurs reprises, et précise: «Nous sommes dans un état de panique, notamment ici en France, parce que l'Union européenne nous demande d'accueillir 24 000 personnes».

Vous avez ainsi la réponse à votre question. Il ne s'agit pas du nombre de demandeurs d'asile par an en France, mais du nombre de personnes que la France s'était engagée à accueillir dans le cadre du mécanisme de relocalisation mis en place par l'Union européenne en 2015.

Ce programme de l'UE, qui a pris fin en septembre dernier, prévoyait de relocaliser 120000 demandeurs d'asile arrivés en Italie et en Grèce selon un système de quotas. Cette répartition devait ainsi permettre d'aider la France et l'Italie à faire face au flux de migrants arrivant sur leurs côtes en 2015. Selon ce programme, la France s'était engagée à en accueillir 24 031 exactement. Le nombre d'arrivées ayant fortement diminué depuis la crise de 2015 (les arrivées de migrants en Grèce et en Italie ont diminué de 63% en 2017 par rapport à 2016), les quotas ont été revus à la baisse. Sur un peu moins de 100 000 personnes, la France doit désormais en accueillir 19714. Mais ce chiffre devait encore diminuer. Selon les explications de la Commission européenne, au moment où le programme de relocalisation a pris fin en novembre dernier, 31503 personnes en provenance de Grèce et d'Italie avaient été relocalisées dans le reste de l'Europe. Et 3110 personnes attendaient encore leur relocalisation. Au 18 avril dernier, 4995 personnes avaient été accueillies en France dans le cadre de ce programme.

Le chiffre de 24000 personnes cité par Christiane Taubira s'est en fait avéré largement supérieur au nombre de migrants qui seront en réalité relocalisés en France.

Quant au nombre de demandeurs d'asile, auquel vous faites allusion dans votre question, il n'a rien à voir. En 2017, près de 92830 personnes ont déposé une première demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Par ailleurs, l'Ofpra et la cour nationale des demandeurs d'asile (CNDA) ont accordé l'asile à 32 011 personnes dont 13592 au titre de la protection subsidiaire.

