Votre question a été reformulée, de manière à répondre aussi à plusieurs questions en même temps, évoquant également le cas de François Hollande. Voici votre question d'origine : «Quand Sarkozy était Président, payait il ses dépenses personnelles ainsi que celles de sa femme et de ses enfants ?»

Votre question fait référence à l'article du Parisien faisant état de l'attitude irréprochable d'Emmanuel et Brigitte Macron en matière de dépenses privées. Vous nous demandez ce que les prédécesseurs d'Emmanuel Macron faisaient en la matière. En fait, à en croire René Dosière, fin analyste des dépenses de l'Elysée, les pratiques d'Emmanuel Macron ne constituent guère une révolution et sont «dans la continuité de ce qui s'est mis en place sous Nicolas Sarkozy et de ce qui se pratiquait sous François Hollande».

Voilà ce qu'on lit dans l'article du Parisien :

Mais les Macron déboursent eux-mêmes les courses de ce prestigieux logement de fonction, du dentifrice jusqu’aux croquettes de Nemo ! Economies obligent, ils n’ont pas changé un seul meuble à l’exception… du matelas. Le président acquitte aussi une taxe d’habitation, pas la moindre des cocasseries pour celui qui veut la supprimer. « Vous devriez installer un compteur d’eau et d’électricité. C’est, paraît-il, ce que faisait de Gaulle, ça ne peut que plaire au président », avait achevé Dosière. Lorsqu’il se déplace à titre privé, le tandem présidentiel paie aussi ses chambres d’hôtel, mais pas les dépenses de sécurité, liées à la fonction. Lorsqu’ils ont célébré Noël en famille dans un gîte quatre étoiles de Chambord, c’est elle, craignant une polémique sur une dérive monarchique, qui a insisté pour qu’ils règlent tout. Et lorsqu’ils utilisent les avions Falcon et les hélicoptères de l’Etat pour une escapade privée - sécurité oblige -, ils adressent un chèque au ministère de la Défense, pour une somme équivalente à un vol commercial. « C’est autour de 170€, comme un billet Air France », indique un expert, qui précise qu’une heure de Falcon coûte tout de même… 5 à 6000€.

Que faisaient les prédecesseurs d'Emmanuel Macron ? A peu près la même chose, selon Dosière

L'article suggère dans son lancement que ces pratiques vertueuses sont inédites… ou quasi.

Début juillet, l’ex-député René Dosière, infatigable contrôleur des dépenses élyséennes, murmurait ce conseil à l’oreille du directeur de cabinet d’Emmanuel Macron, Patrick Strzoda : « Si j’étais vous, j’annoncerais que le couple présidentiel prendra à sa charge tous ses frais personnels ». Longtemps, en effet, c’est le contribuable qui a payé. Il l’ignorait ! Les temps ont changé. Et les Macron sortent le chéquier et la carte bleue pour la quasi-totalité de leurs dépenses privées, comme le faisait François Hollande, très soucieux des deniers publics.

«Longtemps, en effet, c’est le contribuable qui a payé», écrit l'article... qui précise toutefois que François Hollande était également soucieux des deniers publics. A en croire Dosière, les usages sont peu ou prou les mêmes depuis une dizaine d'années.

Sarkozy et Hollande aussi payaient leur taxe d'habitation

L'article du Parisien précise qu'Emmanuel Macron paye sa taxe d'habitation. Comme nous l'avons expliqué dans une précédente réponse, ce n'est pas (encore) le cas, puisque Emmanuel Macron n'était pas occupant des lieux en janvier 2017. Ce n'est que l'année prochaine qu'il payera sa taxe d'habitation pour son logement elyséen. Et ce ne sera pas une révolution: c'était déjà le cas sous Nicolas Sarkozy et François Hollande.

Voilà ce qu'on lit dans l'ouvrage de René Dosière, l'Argent de l'Etat :

Détail amusant, il y a dix ans pile poil, un article du Point évoquait d'ailleurs le fait que le couple présidentiel de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni honorait sa taxe d'habitation… en commettant la même approximation que l'article du Parisien paru à propos d'Emmanuel Macron, puisque à l'époque, le nouveau président ne pouvait pas avoir payé la taxe d'habitation pour un appartement élyséen qu'il occupait depuis moins d'un an.

« Depuis qu’il s’est remarié, il traîne beaucoup moins ici », assure-t-on à la présidence. Le soir venu, quand la France ne le réclame plus, il retrouve en effet Carla, chez elle, dans son hôtel particulier du 16e arrondissement. Le week-end, ils sont à l’Elysée, à l’abri des paparazzis. A ce titre, le président s’est acquitté en janvier de la taxe d’habitation : 300 euros. Ils occupent l’appartement privé, tapissé de photos de Bettina Rheims montrant un Sarkozy au milieu de ses fils. « Pour les enfants, l’Elysée, c’est l’idéal », confie Carla.

René Dosière est affirmatif : «Depuis une dizaine d'année, le président paye sa taxe d'habitation.»

Quid des dépenses privées ?

Il n'est pas prévu que le président de la République vive intégralement aux crochets du contribuable. En tout cas pas depuis une dizaine d'année, et la clarification qui a suivi la mise en place d'une rémunération présidentielle.

René Dosière : «La rupture en matière de dépenses privées remonte à la fixation au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy d'une rémunération présidentielle. Le périmètre du budget de l'Elysée avait été modifiée, une clarification opérée entre les dépenses publiques et privées. Et le tout avait été placé sous le contrôle de la Cour des comptes.»

En 2009, pour la première fois, donc, la Cour des comptes se livre à l'exercice annuel du contrôle de l'exécution du budget de la présidence de la République. Le rapport, sous la forme d'une lettre d'une vingtaine de pages adressée au président, pointe justement le fait que des dépenses privées avaient été payées par le budget de l'Elysée. Mais le rapport note que la somme a été remboursée, et que des instructions ont été données pour que la facture relatives aux dépenses privées du président et de sa famille soient désormais reglées par le Président.

En 2011, la rapport annuel se félicite que les dépenses privées soient directement payées par le Président, et non plus préfinancées. Preuve donc que le Président doit en théorie payer ses dépenses privées.

Reste à définir ce qu'on entend par dépenses privées. Les croquettes du chien Nemo méritent-elles cette appellation ? Le dentifrice présidentiel ? «Oui, estime René Dosière. Même si depuis dix ans, la frontière entre les dépenses privées et publiques a probablement dû se clarifier.» Même s'il existe forcément des zones grises, comme l'explique René Dosière : «Quand un président invite sa famille ou ses amis à dîner à l'Elysée, le repas est préparé par les cuisines de l'Elysée. En théorie, les repas devraient être remboursés sous forme de forfait. Mais c'est difficile à voir, puisque ne figurent pas de ligne "remboursement présidentiel" dans les comptes de l'Elysée.» Il en va de même pour l'utilisation de l'eau ou de l'électricité, dont René Dosière avait suggéré à l'équipe Macron qu'elles soient payées par le Président. Sans qu'on sache si le conseil a été entendu.

Quid des déplacements privés ?

L'article du Parisien évoque le fait qu'Emmanuel Macron paye (certes très partiellement) ses déplacements privés.

Lorsqu’ils utilisent les avions Falcon et les hélicoptères de l’Etat pour une escapade privée - sécurité oblige -, ils adressent un chèque au ministère de la Défense, pour une somme équivalente à un vol commercial. « C’est autour de 170€, comme un billet Air France », indique un expert, qui précise qu’une heure de Falcon coûte tout de même… 5 à 6000€.

Rien de bien nouveau sous le soleil non plus. Cette pratique est l'usage depuis une dizaine d'années à nouveau, pour le Président et le Premier ministre. Dans le rapport daté de 2009, la Cour des comptes notait que le Président était amené dans le cadre de ses déplacements privés à employer des lignes commerciales régulières… mais devait malgré tout être accompagné d'un avion de la flotte officielle. D'où une absence d'économies. La cour préconisait donc l'usage d'un avion officiel pour tout déplacement, y compris les voyages privés. Ces derniers devant donner lieu à un remboursement forfaitaire.

Selon René Dosière, cette préconisation est devenu l'usage aussi bien pour le Président que le Premier ministre. En août 2011, alors député, Dosière avait même interrogé François Fillon et Nicolas Sarkozy sur le nombre de voyages privés effectués, ainsi que le montant des remboursements versés. François Fillon avait répondu, indiquant avoir effectué sept déplacements privés avec la flotte gouvernementale, dont six en 2010, et remboursé 6 955,70 euros pour une durée de vol de 13 heures 05. Là encore, les remboursements forfaitaires modiques évoqués concernant Macron n'apparaissent donc pas comme une révolution.

