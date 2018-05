Bonjour,

Pour les élections municipales tunisiennes qui se tiendront le 6 mai, le service CheckNews de Libération et le site d'informations tunisien indépendant Nawaat ont lancé une opération de collaboration: CheckNewsTunisie. Explications.

Avant de répondre sur le choix de Nawaat, il convient d'expliquer la raison de ce partenariat : nous avons reçu en janvier sur Checknews une question nous demandant si un projet comme Checknews pouvait «réussir dans les pays du "Printemps Arabe", et notamment en Tunisie». Nous nous sommes dit que la meilleure façon de répondre... était encore de tester. Pour cela, le service Checknews a soumis l'idée d'un partenariat avec un média tunisien au correspondant-pigiste de Libé à Tunis, Mathieu Galtier, qui a trouvé l'idée intéressante, et a suggéré une collaboration avec Nawaat, qui a donc accepté.

Nawaat est un media créé en 2004 dont le professionnalisme est reconnu. Ses fondateurs, Sami Ben Gharbia, Riadh et Sofiane Garfali étaient, à l'époque, des cyberactivistes très engagés contre le régime de Zine el-Abidine Ben Ali. Le service CheckNews de Libération a été sensible à L'ADN 2.0 de la rédaction tunisienne. La Tunisie de Ben Ali a interdit le site dès sa création. Une censure que l’équipe a su contourner grâce à un ensemble de techniques et de stratégies de crosspostage (quand un article est publié sur une plateforme, il l'est automatiquement sur d'autres, ce qui rend difficile sa suppression).

Après la révolution, beaucoup de médias tunisiens, enfin libres, ont eu tendance à privilégier l'opinion aux faits. Nawaat, qui compte 16 employés et un réseau de pigistes, a su garder son cap de media d’enquêtes et de reportages sur le terrain, sans perdre sa fibre militante et tout en œuvrant à renforcer sa vocation journalistique.

Nawaat a ainsi réalisé un travail d’enquêtes remarqué, Tunileaks, sur les télégrammes diplomatiques américains en collaboration avec Wikileaks. Le site web a reçu de nombreux prix émanant aussi bien d’ONG internationales (Reporters sans frontières en 2011, Index on Censorship en 2011, etc.), que du syndicat national des journalistes tunisiens (2015), de l’Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles (2017) ou même des institutions étatiques (Prix du meilleur site d’information 2012 décerné par l’Université de la Manouba). Ces prix remis par différents organismes et de différents pays symbolisent l’indépendance de Nawaat.

Financièrement, le budget annuel est d'«un peu plus de 500000 dinars [170 000 euros]», explique Sami Ben Gharbia, l'un des cofondateurs. Sa composition démontre une indépendance vis-vis d'hommes d'affaires tentés d'utiliser Nawaat à des fins personnels. «Nous fonctionnons par cooptation, poursuit Sami Ben Gharbia. Nous n’acceptons que les financements conformes à notre ligne éditoriale. Et donc, il faut qu’ils soient consacrés à des thématiques que nous traitons déjà.»

Le budget de Nawaat se répartit ainsi:

- 30% provenant de Open Society Foundations (ONG fondée par le financier George Soros) pour couvrir les frais de fonctionnement de la rédaction.

- 20% de International Media Support (ONG danoise) pour le développement des compétences au sein de Nawaat.

- 20% de InterNews (ONG américaine) pour la publication d'articles en relation avec la justice en Tunisie.

- 15% de Heinrich-Böll Stiftung (Fondation politique liée au parti Vert allemand) pour couvrir l'actualité environnementale.

- 15% de Rosa Luxemburg Stiftung (Fondation politique liée au parti de gauche allemand Die Linke) pour couvrir les sujets sociaux, migratoires et culturels.

Nawaat a une coloration politique, plutôt humaniste et progressiste, qui correspond à la ligne éditoriale de Libération. Pour toutes ces raisons, le partenariat Nawaat-Libération apparaissait naturel pour les deux parties.

A l'occasion des élections municipales en Tunisie le 6 mai, CheckNews s'associe au site tunisien indépendant Nawaat. Les équipes des deux médias répondront à toutes vos questions sur la Tunisie. Posez-les dès maintenant avec le hashtag #CheckNewsTunisie