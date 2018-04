Bonjour,

Nous avons reformulé votre question initiale: «Ça parle de boycotter le Printemps de Paris et Balenciaga sur les réseaux sociaux chinois, à cause d'une altercation qui a eu lieu récemment entre des Chinois et des Français. Les agents de sécurité du Printemps ont-ils vraiment "discriminé" des Chinois ?»

Votre question fait référence à un incident qui a eu lieu le 25 avril dans la boutique de la marque de luxe Balenciaga, située dans le magasin parisien du Printemps-Hausmann. Selon plusieurs médias chinois, un appel à boycotter la marque Balenciaga connaîtrait une forte popularité sur les réseaux sociaux chinois Weibo et sur l'application de messagerie WeChat.

La raison? Selon ces médias, une bagarre a eu lieu dans le magasin après que des personnes ont doublé une cliente chinoise dans la queue de la boutique. Une vidéo de quelques secondes postée à l'origine sur WeChat montre un homme chinois se faire étrangler par ce qui semble être un vigile.

Going viral on #China's social media: A Chinese lady was standing in a queue at @BALENCIAGA store in Paris @Printemps. She called out five Albanians attempting to cut the queue. They pushed her away and beat her son. Staff blamed this on the Chinese customers and humiliated them. pic.twitter.com/JfqpVDWlRj — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) 26 avril 2018

A l'origine d'une de ces vidéos, on retrouve ce message posté par un certain Paituzhuli (拍图助理) sur WeChat. Il y raconte l'altercation qui a eu lieu après qu'une Chinoise âgée a interpellé cinq hommes qui la doublaient dans la file de la boutique : «L'un d'entre eux l'a poussée et l'a menacée de la frapper. Alors le fils de la dame est venu protéger sa mère et a été frappé par eux. Un agent de sécurité français est venu pour arrêter la bagarre mais ne s'est occupé que de l'homme chinois». Il y indique également que les Chinois ont été invités à quitter le magasin et à ne plus revenir.

La diffusion de cette vidéo et ces propos ont suscité la colère en Chine, où de nombreux internautes ont dénoncé le racisme de l'enseigne à l'égard de la communauté chinoise et appelé à boycotter la marque.

Balenciaga et le Printemps présentent leurs excuses aux clients chinois

Le 26 avril 2018, suite à ce déferlement de commentaires furieux, la marque Balenciaga et les magasins Printemps ont partagé des communiqués d'excuses en chinois et en anglais suivants:

Balenciaga:

La maison Balenciaga regrette l'incident qui a eu lieu hier matin dans son magasin à Paris, lorsque des clients faisaient la queue pour entrer dans sa boutique. Le personnel de sécurité a agi immédiatement pour rétablir le calme. Balenciaga présente ses sincères excuses à ses clients qui étaient présents et réaffirme son fort engagement à respecter tous ses clients de manière égale.

Printemps:

Nous regrettons profondément l'altercation qui a eu lieu hier au Printemps, qui est en stricte contradiction avec l'expérience que nous nous engageons à offir à nos clients. Nous souhaitons exprimer nos plus sincères excuses aux clients chinois, qui ont été impliqués dans l'altercation ainsi qu'à tous ceux qui ont été bouleversés ou incommodé d'une quelconque façon. Nous avons décidé de faire en sorte que l'équipe reçoive une formation additionelle pour pouvoir gérer de la meilleure manière possible ce type de situation. Nous allons faire tous les efforts poru que ce type d'altercation n'ait plus jamais lieu et que nous voulons réaffirmer notre engagement à faire en sorte que tous nos clients aient la meilleure expérience.

De ces réponses, on peut comprendre que le Printemps reconnaît que son personnel n'a pas bien su gérer la situation, puisqu'il annonce des formations et insiste sur les excuses adressées aux clients chinois. CheckNews a contacté les services de presse de Balenciaga et du Printemps pour obtenir des précisions sur l'origine de cette bagarre et actualisera cet article, si nous venions à obtenir ces élements.

