Bernard Arnault était bien présent au dîner d'Etat organisé à la Maison Blanche, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis.

Sa présence a été confirmée par plusieurs médias français et étrangers, et on aperçoit le patron de LVMH sur plusieurs photos et vidéos prises lors du dîner.

Ici, de profil en train d'écouter le discours d'Emmanuel Macron, aux côtés de Melania Trump (photo prise par l'AFP) :

Ou là, sur cette capture d'écran de CNews réalisée par Capital :

130 personnes, triées sur le volet, étaient invitées à ce dîner. Plusieurs ministres français (Bruno Le Maire, Jean-Michel Blanquer, Nicole Belloubet, Jean-Yves Le Drian et Florence Parly), la directrice du FMI Christine Lagarde, l'astronaute Thomas Pesquet, et deux patrons français: Thierry Breton, président-directeur général d'Atos, et Bernard Arnault.

Ce dernier, quatrième fortune mondiale selon le dernier classement Forbes, faisait même partie des sept personnes qui ont dîné à la table des deux présidents, Trump et Macron. Autre patron ayant eu ce privilège : celui d'Apple, l'américain Tim Cook.

Que faisait Arnault à la Maison Blanche ? «Il faisait partie de la délégation française pour la partie chef d'enteprise», répond simplement l'Elysée, contactée par CheckNews.

Lors de l'interview du président par Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel, le 15 avril dernier, le nom de Bernard Arnault était déjà venu sur la table. «Vous êtes l'ami de Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France», ainsi ainsi affirmé l'animateur de RMC. Réponse de Macron : «Je n'ai pas d'amis, je suis le président».

