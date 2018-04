Bonjour,

Sur le site Topbuzz, un article titré «ALERTE INFO des israéliens à Roissy, sont entrés illégalement en forçant la douane» a été signalé par des utilisateurs de Facebook (1). On y voit plusieurs personnes, dont certaines portant des kippas, s'en prendre verbalement à des agents de la police aux frontières (et pas des douanes).

L'article (qui ne contient qu'une vidéo et pas de texte) n'a reçu, d'après le compteur du site, qu'un seul «like». Mais ailleurs sur Internet, l'événement a été abondamment documenté: le site Infos-Israel.news a relayé plusieurs vidéos (totalisant sur Facebook plusieurs dizaines de milliers de vues), et le compte Twitter Islam&Info y est également allé de sa publication (avec plus de 110 000 vues pour la vidéo jointe). Le premier pour relayer des commentaires sous-entendant que les forces de l'ordre ont fait montre d'antisémitisme («Voilà la douane française à l’accueil des avions venant d’israel [...] je doute que si les avions venaient d’Algérie nos amis les douaniers n’auraient pas fait les chauds [sic] comme ce soir») ; le second pour affirmer que «des ressortissants israéliens venus de Tel Aviv et atterrissant à Roissy CDG sont entrés illégalement en forçant la douane».

Toutes ces vidéos montrent des scènes de cohue, se déroulant apparemment dans un des Aéroports de Paris (le logo d'ADP est visible à plusieurs moments), où des policiers font face à des passagers manifestement agacés par l'attente - voire carrément énervés.

Qu'en est-il réellement ?

Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA) était monté au créneau sur cette affaire, saisissant le préfet de police de Paris (la sécurité de Roissy dépend de la préfecture parisienne). Son président Sammy Ghozlan explique à CheckNews:

Nous avons reccueilli plusieurs témoignages de passagers racontant comment ils avaient été déversés par des bus dans ce local [sic]. Les fonctionnaires de la police aux frontières étaient trop peu nombreux. Il y a eu de l'attente, des malaises, des tensions. Les passagers revenaient pour la plupart de séjours organisés pour la Pâques juive, mais je ne pense pas qu'il n'y avait que des juifs parmi eux.

Contacté par CheckNews, voici le récit que font les autorités de l'événement :

Le dimanche 8 avril, aux alentours de 16h15, en l'espace de quelques minutes, trois avions sont arrivés à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Un de Rhodes (Grèce), un d'Héraklion (Crète, Grèce), et un de Fuerte Ventura (Canaries, Espagne). Les deux premiers n'étaient pas inscrits à la liste des prévisions de vol que communiquent chaque vendredi [en l'occurence, le 6 avril] ADP aux autorités. Par conséquent, dimanche 8 avril, 548 passagers se sont retrouvés à peu près en même temps au terminal 3. Il y avait trop peu de fonctionnaires de la police aux frontières, car cet afflux n'avait pas pu être anticipé. A 16h45, le contrôle a été interrompu parce que les passagers s'échauffaient, et des renforts de police ont été appelés, à la fois pour maintenir l'ordre, et pour procéder au contrôle des passeports. A ce moment-là, un quart des passagers était déjà passé. Le contrôle a repris à 17h. A 17h15, tous les passagers étaient passés. Les pompiers sont intervenus car il y a eu 4 malaises de passagers.

En conclusion

L'esclandre du 8 avril n'a donc pas impliqué que des Israéliens, ni même que des Juifs comme on a pu le lire en ligne. Les avions ne venaient pas de Jérusalem, mais de Grèce et d'Espagne.

Surtout, et contrairement au tire de l'article Topbuzz qui a été porté à notre connaissance, personne n'a forcé le passage à la douane. A l'unisson, le BNVCA, mais aussi les autorités expliquent que «tous les passagers ont bien été contrôlés.»

(1) Pour lutter contre les «fake news», Facebook a mis au point un partenariat avec cinq fact-checkers français (dont Libération). Des articles très partagés sur les réseaux sociaux et signalés par des utilisateurs sont vérifiés par les médias français.

