Bonjour,

Nous avons reformulé votre question originale («Peter Madsen a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de la journaliste Kim Wall. Des peines de sureté existent elles en Suède ?»), puisque, mercredi 25 avril 2018, l'inventeur danois Peter Madsen a été condamné à la perpétuité par la justice danoise (et non pas suédoise) pour l’assassinat, précédé de sévices sexuels, de la jeune journaliste suédoise Kim Wall dans son sous-marin privé en août 2017 près de Copenhague.

Vous souhaitez savoir s'il existe un équivalent en droit pénal danois de la période de sûreté prévue par le droit français, qui correspond à une durée minimale pendant laquelle une personne condamnée à une peine de prison ferme ne peut bénéficier d'aucun aménagement de peine.

Pour vous répondre CheckNews a contacté plusieurs avocats danois spécialistes du droit criminel. Voici ce que nous a d'abord répondu l'avocate Sysette Vinding Kruse :

Si une personne est condamnée à de la prison à vie au Danemark, il doit passer 12 ans en prison avant de pouvoir demander à être libéré. Cela a souvent lieu après 16 années de détention, mais on peut noter que les condamnations à perpétuité sont rares au Danemark. Le ministère de la justice décide la libération. Dans les faits, la personne qui a passé le plus de temps en prison y est depuis 34 ans pour avoir tué deux garçons en 1984.

Elle fait référence à Noam Conevski, dont la demande de libération et de renvoi en Macédoine a été rejetée par la justice danoise en 2017. Egalement joint par CheckNews, l'avocat spécialiste du droit pénal Thorkild Høyer va dans son sens:

En principe la prison à vie dure pour la vie. Cependant, après 12 années de prison, les autorités pénitenciaires conjointement avec les la police et le ministère public évaluent si une libération peut avoir lieu. En général, un prisonnier est libéré sous surveillance après 14 ou 15 de prison. Certains prisonniers sont incarcérés plus longtemps, s'ils sont considérés comme dangereux. La personnes qui a été emprisonnée le plus longtemps, a passé 33 ans en prison et a été libérée à 71 ans.