Nous avons réformulé votre question, qui était : «Si la finale de Top Chef a été tournée en janvier mais n'est diffusée que ce soir, comment le "secret" est-il gardé? Les candidats ont-ils le droit de révéler à leurs proches qu'ils ont gagné et comment le nom de précédents candidats éliminés n'est-il pas divulgué avant sur les réseaux sociaux (par des proches, des collègues etc) ? Y a t il un contrat qui empêche les gagnants de profiter de leur victoire avant la diffusion officielle? Merci !».

Pour répondre à votre question, nous avons contacté Victor Mercier, l'un des deux finalistes de Top Chef, dont Libé a fait le portrait ce 25 avril.

Il nous a confirmé que la finale avait effectivement été tournée en janvier.

A l'issue de celle-ci, les votes sont placés sous scellé jusqu'au 26 mars.

A cette date a lieu la cérémonie des couteaux, pour désigner le vainqueur de cette saison. Le principe est simple : devant leurs proches, les deux finalistes tirent le couteau placé devant eux. Si la lame est orange, ils ont perdu. Sinon, ils ont gagné. Ainsi se déroule depuis des années la cérémonie des couteaux sur M6.

Puisque que la finale est diffusée un mois plus tard à la télévision, le 25 avril, les candidats sont alors soumis à un accord de confidentialité. «On a un contrat de travail. On est tenus au secret professionnel, et on ne doit rien divulguer sur les réseaux sociaux», explique Victor Mercier.

Même chose pour l'entourage des deux finalistes qui assistent à la finale. Avant d'assister à la cérémonie des couteaux, ils doivent tous signer un accord de confidentialité.

En 2013, Christopher Hache, chef d'un palace parisien, avait donné sur Twitter le nom du futur vainqueur, quelques jours avant la diffusion de la finale. «Naoelle gagne #TopChef et a démissionné de l'hôtel Bristol...». «J'ai démissionné de l'hôtel Bristol mais je ne peux pas dire si j'ai gagné Top Chef mais je vais vivre de nouvelles belles aventures», avait répondu la candidate, sur le même réseau. Respectant ainsi à la lettre son contrat.

