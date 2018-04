Bonjour,

Vous nous avez posé cette question que nous avons modifiée pour l'actualiser. Voici ce que vous nous aviez demandé : «Est-ce que les chaînes appartenant au groupe Bolloré (Cnews, C8, C+...) ont évoqué sa garde à vue lors de leurs JT ?».

Tout commence mardi 24 avril, lorsque Vincent Bolloré est mis en garde à vue pour des faits de corruption dans le cadre d’une enquête sur les conditions d’octroi de concessions portuaires en Guinée et au Togo en 2010, comme vous pouvez le lire en détail sur Libération.

Mardi, la garde à vue évoquée dans un bandeau

En fin de matinée, BFMTV et France Info reprennent l'information en plateau. Pendant ce temps là, comme l'ont fait remarqué Europe 1 et Arrêt sur Image, CNews, la chaîne d'information en continue du groupe Bolloré s'attarde sur la naissance du troisième enfant de Kate Middelton et du Prince William. Un seul bandeau en bas de l'écran, et une brève ont évoqué la garde à vue, assure la chaîne à CheckNews.

Sur C8, le journal diffusé à la mi-journée n'a pas non plus évoqué le sujet.

Et, le mardi soir, alors que TF1 et France 2 consacrent quelques minutes d'antennes à cette actualité, l'émission d'actualité de Canal +, L'info du vrai présentée par Yves Clavi n'y accorde pas une seconde.

Mercredi, un sujet dans «l'info du vrai»

Mercredi 25 avril, l'affaire rebondit. Le patron du groupe est déféré devant les juges d'instruction, en début de soirée puis mis en examen. Là encore, Cnews est accusée de ne pas traiter l'information. Sans la confirmation de la chaîne, qui n'a plus répondu à nos sollicitations, après mercredi soir, il est difficile de savoir exactement la façon dont l'actualité a été traitée au cours de la soirée. Il est impossible en effet de visonner a posteriori l'intégralité des programmes de la chaîne, seuls les replays de certaines émissions étant disponibles en ligne.

Une capture d'écran circule sur Twitter, où l'on peut voir que des bandeaux ont annocé la mise en garde à vue, en se trompant :

Pour être honnête, @CNEWS a immédiatement fait un bandeau pour annoncer les nouveaux ennuis du boss Bolloré. Mais dans la panique, ils l’ont annoncé “inculpé”. C’est “mis en examen”. Rectifié ensuite. pic.twitter.com/ofGbkwp7tK — Jérôme Godefroy ® (@jeromegodefroy) 25 avril 2018

Sur le site de CNews, deux dépêches AFP rapportent les faits (ici et là). La première annonce la présentation de Vincent Bolloré devant les juges, mais la dépêche originale a été tronquée en partie. Trois paragraphes détaillant la façon dont «la justice avait resserré ses investigations sur les activités de Vincent Bolloré» ont été retirés.

En revanche, L'info du vrai, disponible en replay a bien fait un sujet sur la mise en examen de Vincent Bolloré.

Pourquoi cette discrétion ?

De façon générale, CNews nous a indiqué à demi-mot qu'il s'agissait bien d'un choix («Tout est un choix !»), en nous renvoyant à la façon dont Libération couvre l'actualité sur Patrick Drahi.

Précisons que Libération a déjà écrit plusieurs fois sur le patron du groupe Altice, propriétaire du journal (comme ici), en informant d'ailleurs les lecteurs du lien entre le patron, ou le groupe et Libération. Ce qui n'a pas été le cas dans les bandeaux sur Cnews, ni dans le sujet de l'Info du vrai.

«Le contexte est particulier [à Cnews], beaucoup de gens sont partis, et des engagements pris au lendemain de la grève n'ont pas été respectés», commente Raphaël Garrigos,contacté par Checknews, coauteur de l'enquête sur «la conquête de Canal + par Vincent Bolloré» (93 articles depuis 2016) publiée par le média en ligne Les Jours.

Le journaliste a aussi rappelé les antécédents de censure et d'influence au sein de la rédaction en faveur du groupe Bolloré. Par exemple, Les Jours avaient révélé que François Deplanck, le numéro 2 de Canal+ International avait été renvoyé après un reportage au Togo, où Vincent Bolloré a des intérêts.

Il est «compliqué», cependant de savoir d'où vient le choix éditiorial concernant la couverture de ces derniers jours, d'après Raphaël Garrigos. Si instruction il y a eu, elle ne sera donnée qu'à l'oral.

Le média en ligne s'était tout de même procuré une «charte déontologique» proposée au vote en décembre 2017. Or, cette dernière, adoptée par la rédaction à 96%, est loin de protéger l'indépendance éditoriale de la chaîne, selon Les Jours.

Le journaliste remarque que «mardi, le rédacteur en chef du jour est le directeur de la chaîne, Serge Nedjar». Le même qui, toujours d'après les informations des Jours, censure les premières révélations sur François Fillon, en janvier 2017.

La société des rédacteurs de Cnews contactée par CheckNews n'a pas répondu à nos sollicitations.

Cordialement,

Emma Donada