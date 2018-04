Bonjour,

Nous avons raccourci votre question originale : «Pour les 5 ans du Mariage pour Tous, de nombreux couples homosexuels ont célébrés cet anniversaire en postant des photos de leur mariage ou d'eux mêmes. Ayant personnellement vu presque uniquement des couples masculins, je me suis posé la question suivante: y a-t-il une statistique sur le nombre de mariages homosexuels masculins et féminins? S'il y a un écart entre les deux, par quoi cela pourrait-il s'expliquer?»

Vous souhaitez savoir si les couples gays se marient plus que les couples lesbiens. Pour cela, il suffit de consulter les statistiques annuelles de l'Insee sur les mariages. Le 1er mars 2018, les séries longues allant jusqu'en 2016 ont été publiées. Voici les chiffres dont on dispose depuis l'entrée en vigueur du mariage pour tous en 2013. Nous n'y avons pas ajouté les données provisoires pour 2017, qui font état de 7000 mariages entre de personnes de même sexe, car il s'agit d'un chiffre provisoire et l'Insee ne permettait pas de faire la distinction entre les mariages gays ou lesbiens. Pour rappel, le premier mariage gay a été célébré le 29 mai 2013 à Montpellier.

Après observation de ces chiffres, on peut noter qu'il y a certes plus de mariages entre hommes qu'entre femmes, mais que l'écart n'est pas très important. Sur les quatre années répertoriées par l'Insee, on compte 17 608 mariages gays et 15 332 unions lesbiennes. Ces dernières représentent ainsi 46,5% des mariages. Mais comme le notait la journaliste Aude Lorriaux dans un article consacré aux mariages lesbiens pour Slate.fr, l'écart se resserre ces dernières années: en 2016, les mariages lesbiens représentaient 48% des unions entre personnes de même sexe.

Dans cet article, la journaliste indiquait que ces chiffres allaient dans le même sens que l'enquête Famille et logement de l'Insee, réalisée uniquement en 2011. On peut y voir que les couples d'hommes étaient plus nombreux que les couples de femmes. Sur les 200 000 couples de même sexe estimés en France à l'époque, 82 000 étaient des couples de femme, soit 41%.

A noter que cette tendance française ne se vérifie pas forcément dans les autres pays ayant autorisé le mariage pour les homosexuels.

Aux Pays-Bas, premier pays à avoir adopté le mariage gay dès 2001, on peut observer que ce sont les lesbiennes (en jaune) qui se marient plus souvent que les gays.

Pour la Belgique, qui a adopté le mariage en 2003, il est difficile de dégager une tendance puisque les mariages lesbiens ont déjà été supérieures aux mariages gays en 2010, 2014 et 2016.

Dans le Royaume de Norvège, depuis la légalisation en 2009, les femmes se sont toujours plus mariées entre elles que les hommes:

En 2015, les statistiques suédoises indiquaient que, à l'instar de leurs voisines norvégiennes, les femmes se mariaient également plus souvent entre elles. C'est complètement l'inverse au Portugal, où les homosexuels et lesbiennes peuvent se marier entre eux depuis 2010.

Que peut-on conclure de ce tour d'horizon du mariage homosexuel dans les pays européens? Pas grand chose tellement les profils sont différents. Contactée par CheckNews, la sociologue spécialiste de la parentalité homosexuelle, Marine Gross, répond qu'il est «difficile d’analyser ce phénomène. De nombreuses femmes que j’ai interrogées m’ont dit s’être mariées pour procéder à l’adoption de l’enfant de la conjointe et permettre ainsi de donner deux mères à leurs enfants. Certaines d’entre elles m’ont confié qu’elles ne se seraient pas mariées s’il n’y avait pas cette possibilité d’établir la filiation. Il est donc possible que les couples de femmes sans enfant se marient moins».

En résumé : Selon les statistiques de l'Insee, les lesbiennes se marient moins que les hommes gays en France. Il est difficile d'expliquer cet écart, qui n'est pas systématique puisque dans d'autres pays autorisant le mariage homosexuel, on voit des tendances différentes. Enfin on peut noter que l'écart se resserre en France puisque 48% des mariages homosexuels unissaient des femmes en 2016.

Cordialement,

Jacques Pezet

