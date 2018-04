Bonjour,

Nous avons reformulé la question pour la rendre compréhensible : la voici dans sa version initiale : «Est ce que David Guiraud a raison en contredisant l'article de Libé dans ce tweet ?»

Vous faites référence à ce tweet du collaborateur parlementaire de l'insoumis Eric Coquerel hier soir, en réponse à notre article publié sur la rumeur d'un étudiant dans le coma, dans lequel nous expliquions qu'une jeune fille nommée Leïla, qui avait relaté la scène, nous avait concédé n'avoir rien vu.

David Guiraud accuse l'auteure de l'article (et auteure de cette réponse) de ne pas avoir contacté la témoin, en affirmant par ailleurs que celle-ci ne s'était jamais fait passer pour un témoin.

Pour faire court: si, nous avons bien contacté la témoin, la fameuse Leila qui disait au Média vendredi matin: «la première chose qu'on a vue [...], c'est un gars devant les grilles, la tête complètement explosée, une flaque de sang énorme (...) Et là, les CRS, leur réaction, c'est de nous pousser, nous (.../...) même pas d'essayer d'aider la personne qui ne se relevait plus. A ce niveau, on a vu un camion de pompier qui est venu chercher la personne qui est actuellement dans le coma, avec une hémorragie interne. Dont on n'a pas de nouvelles, dans un coma profond».

Lundi matin, nous avons obtenu son identité. Injoignable par téléphone, nous tentons de la contacter par Facebook, sans cacher notre identité de journaliste :

Finalement, Leïla est restée sur répondeur toute la journée. Elle aurait, nous dit-on, perdu son téléphone. Pour obtenir des témoignages sur cette rumeur, nous nous sommes rendus à une assemblée générale des étudiants mardi midi. Leila était présente, et nous avons à nouveau échangé avec elle. Elle nous a répété qu'elle n'avait pas vu la supposée scène relatée devant la caméra du MédiaTV, et que les (vrais) témoins n'étaient pas joignables. Devant son refus de donner plus d'infos (et notamment l'identité des supposés témoins), nous n'avons plus insisté, nous contentant dans notre article de préciser qu'elle concédait n'avoir rien vu, contrairement à ce qu'elle avait suggéré dans ses déclarations au Média.

Une information d'autant plus importante que nous avions appris au cours de notre enquête qu'elle était un des trois témoins cités dans l'article de Reporterre.

Cordialement,

Pauline Moullot

