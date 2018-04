Bonjour,

Nous avons reformulé votre question pour la raccourcir: «Est-il vrai que la police interdit toujours l'accès à la Rue Baudricourt (derrière l'université Paris I Tolbiac)? comme l'affirment les défenseurs de la thèse de l'étudiant qui y aurait fait une chute grave durant l'évacuation des locaux par la police?»

En effet, les forces de l'ordre bloquent toujours l'accès au site de Tolbiac. CheckNews, qui s'est rendu sur place, l'a constaté à deux reprises hier et aujourdhui.

Plusieurs personnes interprètent ce blocage comme une manière de «cacher» ce qui se serait passé. Selon Reporterre, qui n'est pas revenu sur son témoignage selon lequel une personne aurait chuté en tentant d'échapper aux forces de l'ordre lors de l'évacuation de Tolbiac vendredi matin, l'accident se serait produit rue Baudricourt. Rappelons toutefois qu'aucune preuve n'est venue pour l'instant étayer ces témoignages, plusieurs fois démentis.

Ce n'est pas uniquement la rue Baudricourt, qui se situe derrière la fac: le trottoir de la rue de Tolbiac longeant la façade principale de l'université l'est aussi. Les piétons sont obligés de prendre le trottoir d'en face. Ce sont donc tous les accès possibles à l'université qui sont bouclés.

Interrogées, les forces de l'ordre ont expliqué que les rues étaient fermées (même aux riverains) pour empêcher les étudiants de revenir occuper le site (et non pour cacher quoi que ce soit). Hier après-midi, on pouvait aussi voir des patrouilles dans l'enceinte de l'université.

Notons toutefois que le kebab situé rue Baudricourt, presque en face de la fac, est encore ouvert: le cordon de sécurité fermant l'accès à la rue Baudricourt au niveau de la patte d'oie avec la rue de Tolbiac faisant un petit détour pour laisser l'accès au restaurant rapide, qui déplore avoir beaucoup moins de clients depuis l'évacuation du site : «à la différence des étudiants qui venaient souvent, les policiers mangent dans leurs camions».

