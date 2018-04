Bonjour,

Le «délit de solidarité» n'existe pas en tant que tel. Le délit dont il est ici question découle une certaine lecture de l'article 622-1 du Code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Cet article dispose, dans son premier alinéa:

Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30000 euros.

Ce «délit de solidarité» a valu des convocations au tribunal voire des condamnations à des associatifs venant en aide aux migrants. Libé racontait leurs histoires il y a quelques jours.

L'article 622-1 n'a pas été abrogé lors de la première lecture à l'Assemblée nationale du projet de la loi asile et immigration. Il est donc faux d'affirmer, comme le font dans des tweets les députés de la majorité Laetitia Avia et Erwan Balanant, que le délit de solidarité a été «supprimé».

Tout juste a-t-il été vu son périmètre réduit. L'article 19 ter du projet de loi voté par l'Assemblée, conformément à trois amendements identiques déposés par le gouvernement, les députés Modem et LREM, modifie l'article 622-4 du CESEDA. Celui-ci prévoit des exceptions au «délit de solidarité» (622-1). Le 622-4 est ainsi modifié (ajouts dus au nouvel amendement en gras):

Sans préjudice des articles L. 621-1, L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait : 1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps, ont un domicile distinct ou ont été autorisés à résider séparément ; 2° Du conjoint de l'étranger, sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ; 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché a consisté à fournir des conseils et de l’accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l’une de ces exceptions, sauf si l’acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.

Autrement dit: avec ce texte, les exceptions pour ne pas invoquer le «délit de solidarité» ne se rapportent plus uniquement à l'aide au séjour mais aussi à l'aide au déplacement. Et alors que seul un acte «nécessaire à la vie ou à l'intégrité physique» de la personne aidée pouvait ne pas être considéré comme illégal, dorénavant il suffit que cet acte vise «à assurer des conditions de vie digne et décente [ou à] préserver la dignité ou l'intégrité physique» de la personne aidée.

Mais si la justice est saisie et estime qu'un acte n'était pas nécessaire pour garantir des conditions de vie digne et décente ou pour préserver l'intégrité physique d'un étranger en situation irrégulière, l'auteur de cet acte demeure passible de 5 ans de prison ou de 30000 euros d'amende.

En résumé: le «délit de solidarité» n'a pas disparu. Il est juste censé devenir moins courant. Preuve s'il en est qu'il n'est pas supprimé, a Commission nationale consultative des Droits de l'homme a appelé dans un tweet le Sénat à «supprimer le délit de solidarité en proposant que l'article L.622-1 du CESEDA soit rédigé de telle sorte que seule l'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier apportée dans un but lucratif soit sanctionnée.»

Fabien Leboucq