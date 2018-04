Bonjour,

Votre question fait suite à la présence de Geneviève de Fontenay aux côtés de Florian Philippot, lundi 23 avril, lors d'une conférence de presse commune visant à «rassembler le peuple» contre la politique anti sociale d'Emmanuel Macron.

Vous nous demandez si cette annonce est une volte-face par rapport à la campagne présidentielle.

De fait, la dame au chapeau avait affiché son soutien à Emmanuel Macron. Aperçue le 4 février 2017 à un meeting du candidat d'En Marche à Lyon («je veux vérifier qu'il n'a pas une banque à la place du cœur»), elle lui avait ensuite affiché un soutien plus net. Le 6 avril, avant le premier tour, dans une interview à France Diversité Média, elle étrillait Fillon (pour les affaires) et Marine Le Pen (notamment pour sa position personnelle en faveur de la peine de mort et déclarait : «On est obligé de voter Macron pour bloquer Marine Le Pen»

Emmanuel Macron, c'est du sang neuf. C'est un nouveau visage. Une nouvelle façon de voir les choses. Je connais Gérard Collomb, qui est un des premiers souteneurs (sic) d'Emmanuel, et je me suis dit, tiens, pourquoi j'irai pas (au meeting à Lyon du 4 février NDLR). Le hasard a voulu qu'en repartant, il était dans la même voiture de train que moi. On a eu l'occasion de discuter. Je lui ai dit : il faut mettre les PME à 8% (d'imposition, NDLR) et le CAC 40 à 33%, parce que jusqu'à présent, c'est le contraire (.../... ) Dans la situation actuelle, si on veut pas avoir le Pen, pour l'instant, c'est Macron. Je le soutiens parce que je pense que c'est notre salut. Ce sera peut-être provisoire, on ne sait pas ce qui se passera après. Faudrait pas que ce soit Fillon. Si c'est Fillon en face de Le Pen, je reste chez moi.

Priée dans la même interview de révéler la teneur des «conseils» qu'elle assurait adresser au candidat Macron, elle disait : «On compte sur vous pour dégager le chantier qu'il y a en ce moment, mais il va falloir que votre femme vous aide et peut-être faire quelques prières parce que la tâche va être dure. Mais enfin, on vous fait confiance. On verra. Mais de toute façon, si vous nous trahissez, on réagira.»

Et de conclure l'interview en chantant l'Internationale (Geneviève de Fontenay a soutenu Arlette Laguiller... avant de rejoindre la manif pour Tous)

Il faut croire que la «trahison» évoquée a eu lieu.

En juillet dernier, soit deux mois après l'élection, Geneviève de Fontenay semblait circonspecte et déclarait à TVmag:

Je lui ai donné des conseils. Comme d’imposer plus les grosses sociétés, moins les petites. Je n’ai pas l’impression qu’il m’ait écoutée. Il semble être plus du côté du Medef que de la précarité. J’espère qu’il n’a pas une banque à la place du cœur!

En novembre, la circonspection avait laissé place à la détestation: «Emmanuel Macron, c'était mon ami, je le déteste maintenant. Maintenant il est dans les pattes du Medef, du CAC 40, des banquiers. Il va faire beaucoup de dégâts dans la France en précarité»

Aux côtés de Florian Philippot, lundi, elle a persisté dans les mêmes critiques acerbes (avant d'entonner à nouveau l'internationale).

Je suis révoltée, depuis déjà pas mal de temps, par la politique menée par Emmanuel Macron. Il préside seul, décide seul, n’ayant plus aucune opposition face à lui. L’opposition est dans le coma. Les socialistes, on les cherche. Les Républicains se bagarrent entre eux. C’est une catastrophe ! Je suis révoltée également que les milliardaires, vivant les doigts de pieds en éventail, continuent de s’enrichir ; qu’il n’y ait plus d’impôt sur la fortune ; que la taxe sur les dividendes mise en place par François Hollande ait été retirée, sans parler des bénéfices extraordinaires des entreprises du Cac 40. Et pendant ce temps-là, on a besoin d’argent pour les personnes âgées, pour les Ehpad, pour les hôpitaux ! Ce sont ces milliardaires qui doivent donner pour les plus pauvres, pas les petits

A noter que Geneviève de Fontenay avait déjà par le passé dit tout le bien qu'elle pensait de Florian Philippot, qu'elle décrivait en juin 2016, dans un entretien à l'Opinion, comme « brillant, sympathique, intelligent, toujours élégant », sans pour autant avoir nulle intention de voter FN, se décrivant comme «de gauche».

En résumé: oui, Geneviève de Fontenay a bien soutenu Emmanuel Macron pendant la campagne, y voyant à l'époque le seul moyen de faire barrage à Le Pen, un visage neuf, et en attendant de lui (notamment) qu'il s'en prenne aux entreprises du CAC 40.

Visiblement, elle a été fort deçue.

