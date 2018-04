Bonjour,

Votre question est intéressante car elle va à rebours des nombreux articles consacrés au vote FN des forces de sécurité et de défense en France. Vous souhaitez savoir combien d'entre eux votent à gauche. Pour vous répondre, CheckNews a commencé par consulter les études et autres sondages dédiés au vote des gendarmes, policiers et militaires. Voici les sources principales que nous avons observé:

Le sondage Ifop pour L'essor de la gendarmerie réalisé en avril 2017. A la question «Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle de 2017, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?», un échantillon représentatif de 588 gendarmes avait répondu ainsi :

Nathalie Arthaud 0 Philippe Poutou 1 Jean-Luc Mélenchon 5 Benoit Hamon 4 Emmanuel Macron 16.5 Jean Lassalle 2 François Fillon 14 Nicolas Dupont-Aignan 6 François Asselineau 2 Marine Le Pen 51 Jacques Cheminade 0

Libre à vous de considérer si, en avril 2017, le vote de gauche allait de Nathalie Arthaud à Benoît Hamon (soit 10% des sondés) ou si on pouvait y inclure des voix d'Emmanuel Macron.

L'enquête électorale française du Cevipof (2017) et tout particulièrement les travaux de Luc Rouban sur «Les fonctionnaires et le Front National» et les différents résultats des synthèses «Les fonctionnaires face à l’élection présidentielle 2017». Le centre de recherches politiques de Sciences Po avait mesuré à plusieurs reprises les intentions de vote des fonctionnaires.

Contacté par CheckNews, le chercheur Luc Rouban nous a fourni les données collectées lors de l'enquête électorale française du Cevipof 2017, auprès d'un sous-échantillon de 214 militaires (armée + gendarmerie) et 114 policiers. Sur la question de savoir de comment ils s'autopositionnent «sur l'axe gauche - droite sur la base d'une échelle allant de 0 à 10 et recodée en 3 items (0,1,2,3= gauche, 4,5,6=centre, 7,8,9,10=droite)»

Luc Rouban nous a également communiqué les résultats des votes des militaires et des policiers suivis selon les grandes catégories suivantes: extrême-gauche; gauche (Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon); Emmanuel Macron: François Fillon et Nicolas Dupont-Aignan; Marine Le Pen. Voici les résultats

L'enquête Le puzzle français. Un nouveau partage politique menée par le démographe Hervé Lebras et Jérôme Fourquet, directeur du Département Opinion et Stratégies d'Entreprise de l'Ifop. Les deux auteurs consacrent un passage au vote militaire en observant les résultats obtenus par le Front National dans certaines villes (La Cavalerie, Mourmelon-le-Petit, Mourmelon-le-Grand, Suippes et Ventiseri) ou certains bureaux de vote ( les n°10 et 11 à Versailles, qui correspondent au quartier militaire de Satory; et le n°14 à Nanterre, celui de la caserne de la Garde Républicaine), où la population militaire et leurs familles occupent une place très importante. Nous avons repris leurs observations en ajoutant les résultats pour tous les candidats et en mettant en avant les scores des candidats évoqués dans le passage précédent. Attention: il s'agit des résultats de villes et donc pas seulement des militaires. Les résultats sont donc moins direct que dans l'étude du Cevipof, où des militaires étaient interrogés directement.

En résumé: Les policiers et militaires qui votent à gauche représentent une minorité en France. Selon de récents travaux du Cevipof de Sciences Po, on peut estimer que moins de 10% des policiers ont voté pour Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon ou un candidat d'extrême-gauche. C'est encore moins chez les militaires.

