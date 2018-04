Bonjour, nous avons modifié la question afin de la raccourcir. La voilà dans sa version intégrale : «Est-ce que Emmanuel Macron a été applaudi et ovationné au parlement européen? Et est-ce que Rachida Dati était bien présente pendant la durée du discours comme elle l'a affirmé?»

Vous faites référence à un échange, le 18 avril, entre Rachida Dati et Yael Goosz, chef du service politique de France Inter, à propos de l'intervention d'Emmanuel Macron tenue le 16 avril devant le parlement européen.

Evoquant ce discours, le journaliste de la radio publique a déclaré dans une chronique : «Ce qui est sûr c'est qu'il était très applaudi sur la plupart des bancs du Parlement européen.»

Présente dans le studio, Rachida Dati est intervenue, mettant en doute cette version : «Vous y étiez ? Vous avez regardé ? Moi j'étais dans hémicycle. Il n'a pas du tout été ovationné, ni super applaudi... Vous n'y étiez pas alors je vous invite à une chose, puisque France Inter aime bien les vérifications, vous allez regarder en replay les discours.»

Il est assez facile d'exaucer Rachida Dati, et de visionner l'accueil réservé à Emmanuel Macron par les eurodéputés.

Par exemple la longue séance d'applaudissements (debout, pour la plupart des parlementaires) qui a suivi le discours préliminaire du président français.

Ou encore les applaudissements (à nouveau debout, pour bon nombre de députés) qui ont clôturé la longue séance de questions réponses à laquelle s'est ensuite livré Emmanuel Macron.

Il est donc exact que le président de la république a été longuement applaudi à plusieurs reprises lors de son intervention.

Revenant sur l'épisode le lendemain, France Inter a donné la parole à Quentin Dickinson, spécialiste des questions européennes à France Inter, qui était présent lors du discours et a même compté au total huit interruptions par des salves d'applaudissements.

Emmanuel Macron est resté dans l’hémicycle pendant trois heures, c'est sans précédent. D'habitude les chefs d'état ou de gouvernement dépassent rarement une heure de présence ; il a été interrompu huit fois par des salves d'applaudissements, dont deux ovations debout. En dehors des élus d'extrême-droite, tous les groupes ont salué le propos ou la performance. "

Dati était-elle présente tout au long de l'intervention?

La deuxième partie de votre question porte sur la présence de Rachida Dati lors de cette intervention présidentielle. France Inter, lors de son retour sur la polémique, affirme que Rachida Dati n'était pas présente tout au long des échanges entre Emmanuel Macron et les eurodéputés.

Mais pour avoir une vue d'ensemble du grand oral de celui-ci, mieux vaut avoir été présent dans l’hémicycle pendant les trois heures... Or, l’enregistrement des caméras de la salle montre que le fauteuil n°423, celui de Me Dati, était le plus souvent inoccupé".

De fait, le siège de l'eurodéputée est vide à certains moments. Jean Quatremer, correspondant européen de Libé, affirme à Checknews : «le voisin de Rachida Dati dans l'hémicycle, le LR Michel Dantin m'a indiqué ce matin qu'elle était sortie quatre fois». Contactée par Checknews, l'eurodéputée réaffirme avoir été dans l'hemicyle tout au long de l'intervention : «quand je n'étais pas à mon siège, j'étais dans une rangée voisine». Ce que les vidéos ne permettent ni de confirmer ni d'infirmer.

Dans tous les cas, il apparaît excessif d'affirmer que le siège de Rachida Dati était «le plus souvent inoccupé», comme l'affirme France Inter. Après un visionnage par Checknews, il apparaît que l'eurodéputée était plus souvent présente à son siège que le contraire. C'était le cas à la fin du discours d'Emmanuel Macron. Et encore quelques minutes avant la fin de la séance du dialogue avec les députés, comme on peut le voir sur les deux captures vidéo qui suivent.

En résumé, il est indéniable qu'Emmanuel Macron a été largement applaudi par les eurodéputés lors de son intervention. Quant à Rachida Dati, elle était bien présente dans l'hémicycle la plupart du temps lors de l'intervention présidentielle, même si son siège apparaît vide, par séquences, lors des 3h30.

Cordialement

C.Mt