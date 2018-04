Bonjour,

Vous nous avez posé cette question que nous avons reformulée pour la simplifier : «Pascal Bruckner à déclaré ce matin sur France Inter que le ministère de l'intérieur a publié un chiffre officiel de 50 000 juifs qui ont quitté l'île de France. Le ministère de l'intérieur produit-il ce genre de statistiques confessionnelles ou communautaires ?»

Votre question fait référence à l'intervention de l'essayiste Pascal Bruckner au micro de France Inter, lundi 23 avril à l'occasion de la sortie d'un ouvrage collectif «Le nouvel antisémitisme» (ed. Albin Michel) auquel il a participé.

Un chiffré donné par une association

Dans un échange avec la journaliste Alexandra Bensaid, Pascal Bruckner affirme notamment que 50 000 personnes juives sont parties de Seine Saint-Denis à cause des menaces antisémites :

« P. B : En Seine-Saint Denis, 50 000 juifs français ont dû partir A. B : ça c'est un chiffre du ministère de l'Interieur ? PB : C'est un chiffre officiel. Parce qu'ils ne sentaient plus en sécurité, ils ont dû aller dans un autre quartier».

Contacté par CheckNews, il a expliqué tenir ce décompte, non pas «d'une source officielle», comme il l'a affirmé sur France Inter, mais du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme (BNVCA), une association communautaire.

Le BNVCA, présidé par Sammy Ghozlan, signataire du manifeste conte le nouvel antisémitisme, rédigé par le collectif, estime à 60 000, le nombre de juifs d'Île-de-France qui ont dû déménager «ces dernières années». Dont une grande partie à quitté le département du 93.

L'alya intérieure, un phénomène réel

Ces déménagements n'impliquent pas un départ du territoire national (ni de la région), mais le plus souvent une installation dans une autre commune. «Ce phénomène de déplacement de population en France s'appelle l'Alya intérieure [en référence au départ vers Israël, Ndlr] . Il a commencé dans les années 2000 et s'est intensifié après les attentats», décrit France Culture dans un reportage consacré au sujet.

«Nous comptons plutôt par familles. En région parisienne, des villes qui comptaient entre 300 et 700 familles par communes sont descendues à 15 ou 20 familles», précise de mémoire Sammy Ghozlan à CheckNews.

Il ne s'agit pas d'un décompte précis, mais d'une estimation effectuée à partir des informations récoltées par l'association et rassemblées notamment par Jérôme Fourquet, Directeur du département Opinions de l'IFOP, et Sylvain Manternach, géographe dans l'ouvrage «L'an prochain à Jérusalem».

Ces derniers présentent des chiffres plus précis : «à Aulnay-sous-Bois, le nombre de familles de confession juive est ainsi passé de 600 à 100, au Blanc-Mesnil de 300 à 100, à Clichy-sous-Bois de 400 à 80 et à La Courneuve de 300 à 80», peut-on notamment lire.

Le chiffre de 50 000 surévalué ?

Contacté par CheckNews, Jérôme Fourquet ne rejoint pas tout à fait l'estimation donnée par Pascal Burckner et Sammy Ghozlan. D'après lui le phénomène de désertion est réel, mais le nombre de départs semble surévalué :

«50 000 me semble beaucoup. Néanmoins, ce phénomène est réel et très significatif avec une quasi disparition des familles juives de certaines banlieues et une augmentation très nette de la population juive dans certains quartiers ou communes (17eme arrondissement de Paris, Saint-Mandé (94) etc...). La montée de l'antisémitisme et des violences contre cette population a joué un rôle majeur dans ces mouvements», indique-t-il.

Rappelons que la communauté juive en France est estimée à 500 000 personnes, environ.

Le ministère de l'Intérieur n'a pas encore répondu à notre demande de précision sur les statistiques officielles disponibles. D'après Jérôme Fourquet, il n'en existe pas. Comme nous l'avions expliqué dans une réponse précédente, en France, la collecte de statistiques ethniques est très fortement encadrées par la loi. Il est notamment interdit d'introduire des «variables de race ou de religion dans les fichiers administratifs».

