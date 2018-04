Bonjour,

Effectivement, vous ne trouverez pas de déclaration de patrimoine en ligne pour le président de l'Assemblée nationale François de Rugy. Et il n'y en aura pas. Car la loi ne le prévoit pas. Les députés (et le président de l'Assemblée nationale est logé à la même enseigne que ses pairs) font deux déclarations : une déclaration d'intérêts, qui est accessible sur le site de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, et une déclaration de patrimoine, qui n'est consultable qu'en préfecture.

Ce n'est donc qu'à la préfecture de Nantes que vous pourrez trouver, dans quelques semaines (ou mois), la déclaration de François de Rugy, élu de la 1ère circonscription de Loire-Atlantique. Il faut encore attendre que la totalité des déclarations de patrimoine des députés ait été contrôlée par la haute autorité de transparence de la vie publique, processus actuellement à l'oeuvre. «Il y a encore des allers-retours, des échanges, et des demandes di'nformations complémentaires pour certaines déclarations. Quand nous en aurons terminé avec la dernière, nous les enverrons toutes dans les préfectures d'élection des députés» explique le service de communication de la haute autorité.

En attendant, la déclaration d'intérêts de François de Rugy est accessible ici.

