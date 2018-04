Bonjour,

votre question fait suite au vote récent par les députés de l'interdiction des appellations «steak», «merguez» «goût bacon» ou «saucisse » pour les produits alimentaires contenant une part significative de matières d'origine végétale, ou uniquement composés de protéines végétales :



Dans le cadre de l'examen en commission des Affaires économiques du projet de loi agriculture et alimentation, un amendement du député et rapporteur Jean-Baptiste Moreau (LREM) a été voté afin «d'interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur».

L'article précise que «les dénominations associées aux produits d'origine animale ne peuvent pas être utilisées pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d'origine végétale». Cette part doit être fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Voici l'exposé sommaire de l'amendement :

Cet amendement a pour objet d’interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur, qui associent des termes comme « steak », « filet », « bacon », « saucisse », à des produits qui ne sont pas uniquement, ou pas du tout, composés de viande. Sont plus généralement concernées les dénominations faisant référence à des produits d’origine animale, notamment le lait, la crème ou le fromage. Ainsi, une préparation à base de viande et de matières végétales, comme le soja, très rentable pour le producteur par rapport à un bifteck pur bœuf, peut faire l’objet d’une présentation « marketing » qui donne l’impression au consommateur qu’il consomme uniquement de la viande. De même, certains produits végétariens ou végétaliens recourent, de façon tout à fait paradoxale, au vocabulaire carné pour mettre en avant leurs produits : « goût bacon », « merguez vegan », « substitut de saucisse »… Un principe d’équivalence entre une saucisse pur porc et un « substitut de saucisse » végétarien est ainsi imposé au consommateur. Rappelons, à toutes fins utiles, que la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 14 juin 2017, concernant l’utilisation de termes comme « lait de soja » ou « fromage vegan », a précisé qu’un produit laitier, étant dérivé exclusivement du lait, doit en contenir les constituants. De fait, une « dénomination (…) effectivement utilisée pour un produit laitier » ne devrait pas « être légalement utilisé pour désigner un produit purement végétal ». Cet amendement s’inscrit dans cette logique.

Un amendement issu du «lobby de la viande»?

L'amendement a été présenté dans les médias comme visant les préparations à base de protéine végétale. Contacté par Checknews, le député Jean-Baptiste Moreau affirme d'abord que son amendement ne vise pas les produits vegans : «le but principal de cet amendement, c'est de lutter par exemple contre les appellations "steak haché" pour des produits dans lesquels la proportion de viande a été réduite de manière à maximiser les marges, par exemple en mettant de la betterave, sans que le consommateur en soit forcément avisé. C'est trompeur pour le consommateur qui croit manger uniquement de la viande. Après, l'amendement impacte aussi de fait les produits vegans, qui ne contiennent, eux, aucune viande, et ne pourront pas bénéficier des appellations de la filière viande, mais ce n'est pas le but premier».

Le député insiste par ailleurs sur le fait qu'il n'est pas opposé aux protéines végétales dans l'alimentation : «il faut manger moins de viande, "mieux de viande", et plus de protéines végétales, cela ne fait aucun doute. Et il faut pour cela développer leur culture en France de manière à ne pas en importer massivement, du soja par exemple, comme on le fait aujourd'hui».

L'amendement est-il «issu» de la filière viande? D'une certaine manière, oui, puisque Jean-Baptiste Moreau était éleveur dans la Creuse dans son ancienne vie (et président de la Celmar, "coopérative des éleveurs de la marche"). Pour autant, l'intéressé insiste sur le fait qu'il s'agit d'une «initiative personnelle», et qu'il n'est pas l'instrument d'un lobby. «Je n'ai eu aucun contact sur le sujet avec des représentants de la filière bovine avant le dépôt de l'amendement, ni après. Cela aurait été évidemment possible, mais cela n'a pas été le cas. L'interêt du renouvellement des députés, avec l'arrivée de nouveaux profils, c'est justement que chacun puisse s'appuyer sur ses compétences et son expérience passée pour améliorer les choses. Dans ce cas là, je maîtrise suffisamment le sujet pour n'avoir pas besoin des conseils de la filière».

S'il affirme se passer des conseils de la filière, en tout cas sur cet amendement, Jean-Baptiste Moreau ne se cache pas d'être un trait d'union entre les parlementaires et les représentants des professions agricoles (notamment les éleveurs). En témoigne ce tweet, qui fait notamment référence à une rencontre entre les députés LREM et les représentants des professions de l'élevage (Interbev) lors du dernier salon de l'agriculture.

Le Parisien rapportait expliquait alors le rôle central deJean Baptiste Moreau dans ces rencontres :

Au centre de ce dispositif politico-pédagogique : Jean-Baptiste Moreau, le rapporteur du prochain projet de loi sur l’agriculture. Cet éleveur creusois de vaches à viande, ingénieur agronome, a été chargé d’organiser l’ensemble des rencontres qui émaillent les dix jours du Salon, entre les agriculteurs et Macron, avec le Premier ministre ou encore les députés LREM.

En juin dernier, la filière publiait un communiqué exigeant de réserver les «dénominations bouchères» aux produits d'origine animale

S'il n'a donc pas été soufflé (aux dires du député) par les représentants de la filière, l'amendement les a indéniablement contenté, puisqu'il exauce une revendication du moment. Joint par Checknews, la service communication d'Interbev (l'interprofession bétail et viande), dit sa satisfaction : «Interbev se mobilise depuis plusieurs mois sur le risque de confusion créée entre la viande fraîche et les spécialités végétales « simili-carnés » et en particulier ceux présentés comme des « substituts de viande ». Les dénominations utilisées dans nos filières sont le fruit d’une longue tradition bouchère reconnue par le consommateur. Ainsi, le renforcement réglementaire proposé par l’amendement au projet de Loi est nécessaire pour ne pas donner l’impression que ces spécialités végétales présentent les mêmes caractéristiques, notamment nutritionnelles, que la viande».

Interbev avait d'ailleurs publié un communiqué sur ce thème le 19 juin dernier. Celui ci demandait «davantage de protection des dénominations de la filière, dont l’utilisation doit rester réservée aux seuls produits d’origine animale», et ciblait l'usage abusifs des dénominations de la filière viande pour les produits à base de protéines végétales.

En résumé : difficile de dire que l'amendement n'a aucun rapport avec la filière viande, puisque Jean-Baptiste Moreau en est issu lui même. En revanche, le député assure qu'il s'agit d'une démarche personnelle, nullement téléguidée par les représentants de la filière. Pour autant, l'amendement satisfait une demande formulée ces derniers mois par la profession qui exigeait que les dénominations propres à la viande soient interdites pour les produits constitués uniquement de protéines végétales («steaks de soja», etc...).

Cordialement

C.Mt