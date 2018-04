Bonjour,

Votre question fait référence au manifeste «contre le nouvel antisémitisme», signé par 250 personnalités et publié dans Le Parisien, le 21 avril. Le texte dénonce «une épuration ethnique à bas bruit».

Pour étayer cette affirmation, le collectif à l'origine du texte s'appuie sur «des chiffres du ministère de l'Intérieur», selon lesquels «les Français juifs ont 25 fois plus de risques d’être agressés que leurs concitoyens musulmans».

Comment on aboutit à ce chiffre?

Il est aisé de voir comment on aboutit à cette statistique qui circule largement sur Internet. Elle est obtenue en mettant en rapport le nombre d'agressions contre les juifs et contre les musulmans avec les populations respectives de chacuns.

En 2017, 121 «faits» ont été recensés contre des musulmans et 311 contre des juifs, selon le ministère de l'intérieur. Les faits dénoncés ici recouvrent à la fois les menaces, et les actions violentes.

Si l'on rapporte ces chiffres aux estimations respectives (et variables) du nombre de musulmans et de juifs, en France on obtient peu ou prou le rapport de 1 à 25 évoqué dans la tribune. En prenant par exemple 5 millions de musulmans (une donnée contestable comme on va le voir) et 500 000 juifs, on arrive à

un «fait» antimusulman pour environ 41 322 musulmans

un «fait» antisémite pour environ 1 608 juifs, soit un écart de 1 à 25,6. Un résultat proche de l'estimation donnée dans le manifeste.

Une statistique à prendre avec des pincettes

La première réserve concerne l’estimation, toujours compliquée, du nombre de musulmans et juifs en France. Le calcul ci dessus repose donc sur des hypothèses. Concernant les juifs, des estimations, notamment réalisées par des instituts privés tournent autour de 500 000 pour les citoyens juifs.

Pour les citoyens musulmans, la fourchette des estimations est plus large, comme le souligne un rapport d’information du Sénat de 2016 : «Les différences d’approche sur ce sujet expliquent les écarts, parfois substantiels, entre les estimations avancées, oscillant allègrement entre 4 et 7 millions de personnes. Cette amplitude traduit simplement le fait que l’estimation du nombre de musulmans en France ne décrit pas la même réalité selon qu’elle retient les seuls pratiquants ou les musulmans sociologiques». Mais c’est surtout la comptabilisation du nombre d’actes antimusulmans et antisémites qui doit être considéré avec la plus grande prudence. Comme c’est le cas de manière générale en matière de délinquance, la statistique est forcément partielle.

«Lors du dépôt de plainte, le caractère antisémite de l’agression est à l’appréciation du policier», explique Sammy Ghozlan, du Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme. Il en va de même pour les violences antimusulmanes. Et encore faut-il que des plainte saient été déposées. Les chiffres du ministère de l’Intérieur émanent du recensement des actes racistes réalisé par le Service central du renseignement territorial (SCRT) de la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP).

Ne sont ici comptabilisées que les actes portés à la connaissance des forces de l’ordre, «à partir du nombre d’infractions et différents éléments complémentaires (signalements, incidents diffusés par les médias et vérifiés par le service)», selon l’évaluation du plan interministériel de lutte contre le racisme et l’antisémisme 2015-2017.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme observe que «les chiffres du ministère de l’Intérieur ne représentent qu’une infime partie des actes racistes commis en France, en raison de faits infractionnels largement sous-rapportés».

Seuls un tiers des menaces racistes seraient signalées, et 19 % seulement seraient enregistrés au titre de plaintes. Il est d’ailleurs notable que le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) propose un autre bilan de faits racistes.

Entre 2012 et 2016, les atteintes à caractère raciste, antisémite ou xénophobe ont visé en moyenne chaque année 895 000 personnes. Si le SSMSI ne fait pas de différence entre les actes antimusulmans et les actes antisémites, il confirme l’évidente partialité des chiffres avancés par le ministère.

En résumé, s'il est facile de reconstituer la raisonnement aboutissant à cette statistique, il est difficile d'affirmer qu'un citoyen juif a 25 fois plus de chances de se faire agresser qu'un citoyen musulman, le recensement par essence imparfait des actes racistes incitant à la prudence.

