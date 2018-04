Bonjour,

Votre question fait référence à l'opération médiatique menée ce week-end dans les Hautes-Alpes par des militants du groupe d'extrême-droite Génération identtiaire. Au col de l'Echelle, à quelques kilomètres au-dessus de Briançon, entre «80 et 100 personnes», selon la préfecture, ont reconstitué avec des filets une frontière symbolique entre la France et l'Italie. Ils ont aussi installé une bâche où l'on lisait en anglais

«Frontière fermée. Vous ne ferez pas de l'Europe votre maison. NE PASSEZ PAS. Retournez dans votre pays»

Ce «coup d'éclat» a coûté 30000 euros à Génération identitaire, selon le militant Damien Rieu, qui participait à ce week-end alpin. Deux hélicoptères ainsi qu'un avion et des pick ups ont été loués et floqués pour l'occasion.

Concernant les détails de l'utilisation de ces 30000 euros, le porte-parole de Génération identitaire Clément Galant détaille:

3000 ou 4000 euros de dépenses de location pour les hélicoptères, une enveloppe importante aussi pour l'avion et les pick-up, 2000 euros de petites dépenses de matériel. La banderole gigantesque coûtait particulièrement cher.

Damien Rieu explique à CheckNews que ces 30 000 euros proviennent de trois sources de financement d'égale importance:

Des gens qui donnent à Génération identitaire à titre personnel; Des chefs d'entreprises qui supportent notre projet [Clément Galant explique que Génération identitaire n'a pas pour habitude de révéler l'identité de ses «gros donnateurs»]; Des dons issus du procès de Poitiers.

Ce dernier point mérite explication. En décembre 2017, l'association Génération identitaires (dont Damien Rieu était l'un des représentants) était condamnée pour avoir occupé en 2012 une mosquée de Poitiers : le groupe d'extrême-droite doit payer près de 25000 euros de réparation du préjudice matériel à l'association Musulmans de France, 10000 d'amende, ou encore 3000 euros de réparation du préjudice moral.

Un appel au don avait été lancé (par Damien Rieu), bien que l'argent ne puisse pas être utilisé pour payer les amendes ou dommages et intérêts (cela aurait été illégal, vous expliquait alors CheckNews).

La plateforme Leetchi avait fermé la cagnotte quelques jours après. Selon l'entreprise, contactée par CheckNews, «la cagnotte avait atteint une dizaine de milliers d’euros avant d’être fermée et nous avons ensuite procédé au remboursement de l’ensemble des participants.» Mais cela n'a pas empêché Génération identitaire de collecter des fonds, d'après Damien Rieu, qui explique avoir récupéré la liste des personnes qui avaient fait acte de don en les contactant individuellement. Leetchi confirme: «chaque créateur de cagnotte a la possibilité de télécharger la liste des participants à sa cagnotte.»

Dans un premier temps, Damien Rieu annonce à CheckNews qu'ayant fait appel de la décision des juges de Poitiers, et cet «appel étant suspensif [il suspend l'exécution de la peine donc le paiement de l'amende], l'argent a pu être utilisé pour l'opération du col de l'Echelle.» Une déclaration qui a de quoi surprendre en ce qu'elle laisse penser que l'argent collecté devait servir à payer l'amende (ce qui est donc illégal).

Lors d'un second échange, le propos n'est plus le même. Comme il l'affirmait auparavant, le militant d'extrême-droite explique que l'argent récolté devait servir à payer les frais d'avocat qui «peuvent monter jusqu'à 30000 euros. Nous comptons aller jusqu'en cassation.» Le cas échéant, c'est l'argent censé servir la défense juridique de l'association a été utilisé, à hauteur de 10000 euros environ, pour le coup de com' de ce week-end.

Damien Rieu et Clément Galant assurent par ailleurs que «l'opération se poursuit», notamment avec des patrouilles à la frontière franco-italienne, pour un prix de 1000 à 2000 euros par jour (location de véhicule, entre autres choses).

Fabien Leboucq