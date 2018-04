Bonjour,

Nous avons reformulé votre question pour la raccourcir: «Bonjour, on entend, on lit un peu partout ces jours ci qu'il y a "entre 600.000 et 800.000 euros de dégradations à Tolbiac". Cela me semble démesuré pour refaire des peintures et changer quelques portes... Info ou intox pour discrediter un mouvement ?»

Tolbiac a été évacuée vendredi matin à l'aube, après trois semaines d'occupation par des étudiants mobilisés contre la sélection à l'université.

L'université a alors, notamment, communiqué sur les dégradations commises sur le site par les bloqueurs.

Sur BFMTV, le directeur du site de Tolbiac Florian Michel a en effet insisté sur le coût des dégâts:

- Florian Michel: Les dégâts sont très importants. D'autant que l'université avait consenti de très nombreux sacrifices ces dernières années pour rénover les halls et les amphithéâtres intégralement. C'est à dire qu'on avait investi pas loin de 600 000 euros dans les années 2014-2016 pour refaire toutes les peintures, et tous les systèmes de videoprotection. Et il va falloir sur trois des amphithéâtres tout reprendre à zéro. Il va falloir repeindre tout le hall, il va falloir racheter du mobilier, il va falloir racheter un certain nombre de télés, et la facture également sera très importante du côté du gardiennage puisque depuis un mois maintenant on a en permanence du personnel tous les jours, toutes les nuits. Entre 10 et 15 agents par jour. Et, juste pour donner aux auditeurs une idée, un ordre de grandeur, le week-end de Pâques, ça coûte à l'université 10 000 euros, sur trois jours. Faites le calcul sur un mois, on est là probablement aux alentours de 200 000 euros, je pense.

- Jean-Jacques Bourdin: coût des travaux en plus, entre 600 et 800 000 euros? C'est une estimation évidemment...

- Florian Michel: c'est ça. Exactement, les estimations sont toujours délicates et interpellent. On s'est refusé à faire des devis tant que le site n'était pas libéré, et dès lors que maintenant ça l'est, notre direction du patrimoine, nos techniciens vont pouvoir revenir et faire tout ce qu'il faut.