Votre question fait suite aux informations publiées ce 20 avril dans le journal espagnol La Vanguardia, qui affirme que le mouvement de centre-droit Ciudadanos a proposé à l'ancien ministre, désormais député LREM, de prendre la tête de la liste dans la capitale catalane.

Sur la chaîne de télévision publique espagnole TVE, Manuel Valls a reconnu avoir reçu cette proposition, et dit «étudier» cette possibilité :

«Je me suis impliqué dans ce débat, parce que je suis né à Barcelone, fils de Catalan, je veux donner à la Catalogne et à l’Espagne, ce qu’elles m’ont donné, ce sont mes origines, c’est une forme de générosité (...) Mais continuer dans le débat, sous une forme ou une autre, ça m’intéresserait, oui. Sous une forme ou une autre. Est-ce que je peux aller plus loin? Je vais y réfléchir».