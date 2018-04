Bonjour,

Vous faites référence à cette vidéo, partagée par le compte twitter militant Team Macron PR, sur l'Insoumis Thomas Guénolé:

Dans la vidéo, qui date de 2015, on voit Thomas Guénolé alors politologue et chroniqueur sur RMC, défendre la sélection à l'université. Depuis, le désormais militant insoumis est aussi devenu un fervent soutien de la mobilisation étudiante contre cette même sélection.

Evidemment, Thomas Guénolé ne conteste pas avoir tenu ces propos. Vous nous demandez pourquoi il a changé d'avis.

Contacté par CheckNews, il explique que sa trajectoire politique a évolué. «je viens d’un milieu familial de droite et je ne m’en suis jamais caché. A 16 ans j’étais de droite et j’ai évolué au fil des années jusqu’à devenir électeur insoumis puis militant de la France insoumise », affirme-t-il avant de citer deux articles du Monde et des Inrocks mentionnant ce passé «de droite».

En 2015, donc, Guénolé n’avait pas totalement terminé cette transition «par paliers», dit celui qui date son «coming out insoumis» à l’été 2017 (et son choix d’électeur à fin 2016) .

La sélection fait partie des sujets sur lesquels j’ai évolué (...) Ce n’est pas un scoop», et encore moins un «retournement de veste.

Pourquoi ce changement de pied précis? Il assure que c’est notamment «le combat contre l’injustice qui [l’]a expulsé de [son] milieu politique». «Dans ce cas d’espèce, c’est encore l’injustice qui m’a fait changer».

«J’ai juste fait l’inverse de Daniel Cohn-Bendit», assure Guénolé dans une pirouette finale.

Cordialement,

Pauline Moullot