Bonjour,

Actuellement, le gouvernement est composé de :

- 1 Premier ministre;

- 2 ministres d'Etat: Gérard Collomb (Intérieur) et Nicolas Hulot (Transition écologique et solidaire);

- 14 ministres, comme Nicole Belloubet (Justice);

- 3 ministres auprès d'un ministre, comme Elisabeth Borne (Transports);

- 5 secrétaires d'Etat auprès du Premier ministre, comme Christophe Castaner (Relations avec le Parlement);

- 7 secrétaires d'Etat auprès d'un ministre, comme Brune Poirson, «secrétaire d'Etat auprès du ministrer d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire»;

Pour les différencier, voici ce que nous expliquent les services de Matignon:

- Les ministres d’Etat ont un titre honorifique, traditionnellement attribué à des personnalités importantes du gouvernement, qui leur confère une préséance protocolaire sur les ministres. En règle générale, ils ne disposent pas de prérogatives particulières. Constitutionnellement, ils sont des ministres comme les autres ;

- Les ministres d’Etat et les ministres sont placés à la tête d’un département ministériel. La Constitution prévoit qu’ils doivent contresigner les actes du Président de la république ou du Premier ministre intervenant dans leur champ de compétences. Ils disposent également d’un pouvoir d’organisation des services placés sous leur autorité et exercent, sur les agents placés sous son autorité un pouvoir hiérarchique ;

- Les ministres d’Etat, les ministres et les ministres auprès d’un ministre participent au Conseil des ministres. Les secrétaires d’Etat, à l’exception du secrétaire d’Etat chargé des relations au Parlement et du secrétaire d’Etat, porte-parole du gouvernement, ne participent au Conseil des ministres que si une question intéressant leur département ministériel est à l'ordre du jour ;

- les ministres auprès d’un ministre et les secrétaires d’Etat exercent des attributions déléguées par les ministres auxquels ils sont rattachés et «disposent» des directions et services énumérés dans leur décret de délégation.