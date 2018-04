Bonjour,

Nous avons reformulé votre question: «Qui dans les médias a relayé le discours de Philippe Lamberts à Macron ? Je ne vois ni n'entends rien à ce propos. Pourquoi ?»

Vous faites référence au discours de Philippe Lamberts, eurodéputé écologiste belge, qui a interpellé Emmanuel Macron au Parlement européen mardi 17 avril.

Critiquant la politique d'Emmanuel Macron et l'accusant de mettre à mal la devise française «Liberté-Egalité-Fraternité» notamment à Notre-Dame-des-Landes et par le projet de loi Immigration , Philippe Lamberts a clos son intervention de près de six minutes en offrant une corde d'escalade au président de la république en référence à l'expression «premiers de cordée» largement utilisée par Emmanuel Macron. C'est cette corde, plus que le fonds du discours, qui a retenu l'attention:

Monsieur le président, vous avez pris comme coutume d'offrir à vos hôtes de marques un cadeau. Permettez-moi de faire de même. Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Je vous dirais ceci: chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. A défaut, vous nous trouverez sur votre route.

Vous nous demandez quels médias ont relayé ce discours. Plusieurs d'entre eux, comme vous pouvez le voir dans cette capture d'écran de recherche Google:

Le Figaro, 20 Minutes, Public Sénat, etc., ont tous repris cette information.

Notons que certains articles ont préféré titré sur la réponse d'Emmanuel Macron à Philippe Lamberts, comme France Info, BFM ou LCI.

Le Parisien a même interrogé Philippe Lamberts a posteriori sur ce «coup d'éclat médiatique».

Libération et Le Monde ne se sont toutefois pas faits l'écho de cette séquence, le journal du soir mentionnant toutefois dans un papier résumant l'intervention de Macron à Strasbourg: «Sur un ton virulent, l’eurodéputé belge Philippe Lamberts (Verts) a de son côté attaqué « l’action en France » de M. Macron, qui « met à mal la devise “Liberté, égalité, fraternité” », critiquant les ventes d’armes, le nucléaire ou le démantèlement de camps de migrants.»

