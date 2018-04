Bonjour,

La rumeur sur l'anti-vomitif caché dans les burgers de McDonald's est une légende urbaine, qui se promène depuis des années sur le net.

Rien, pourtant, n'a jamais permis de prouver que c'était le cas.

Au centre de toutes les interrogations, le petit cercle blanc que l'on retrouve sous certains burgers (et que l'on aperçoit clairement dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube McDiete, qui s'était déjà penchée sur le sujet en 2015). Ce cercle qui serait la «preuve» de la présence d'un anti-vomitif dans les sandwichs.

Que vient donc faire ce cercle blanc sous certains burgers de McDonald's ? La question a déjà été posée à l'enseigne en 2012. A l'époque, c'est McDonald's Canada qui avait répondu sur son site. Voilà leur réponse :

«Question brûlante, Noah ! Le cercle blanc qui apparaît parfois sous notre pain est une petite (mais toujours délicieuse) imperfection, qui se crée pendant la cuisson. La chaleur relâche, en effet, de l'humidité, et parfois cette humidité est piégée sous le pain, à un seul et même endroit. A cause de la chaleur intense dans le four, l'humidité se transforme en vapeur, empêchant cette petite partie du pain de toucher la plaque du four, et de brunir normalement. C'est tout»