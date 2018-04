Bonjour,

Vous nous avez posé cette question que nous avons reformulée pour la racourcir : «Bonjour, le 11 avril, Stéphane Lhomme a révélé sur son blog que les fondateurs de la Plateforme Opérationnelle Anti-Linky (https://www.poal.fr/) étaient des escrocs car ces derniers ne cherchent qu'à vendre des filtres CPL. Est-vrai ? Les filtres CPL vendus sur le site leur appartiennent ?».

En résumé : La plateforme opérationelle Anti-Linky propose bien des «filtres CPL» à la vente, mais d'après son fondateur, il s'agit avant tout d'un geste pour apporter «une protection efficace» contre les ondes émises par les compteurs Linky.

En détail : La plateforme opérationelle Anti-Linky (POAL) rassemble des informations sur les mobilisations contre la pose des compteurs Linky d'Enedis. Plusieurs médias l'ont utilisée comme source, dont CheckNews, dans cette réponse sur les polémiques autour de Linky.

A plusieurs reprises, le militant anti-Linky Stéphane Lhomme a affirmé que la POAL n'était pas vraiment un site militant, comme dans ce communiqué, daté du 11 avril :

«Je rappelle que le site POAL est un faux site militant mis en place par deux escrocs qui, en réalité, ne sont là que pour vendre (très cher) de pseudo filtres "anti-CPL" qui filtrent plus surement votre porte-feuilles que les ondes».

La plateforme promeut bien des filtres anti-CPL de l'entreprise cem-bioprotect sur la partie «blog» du site, avec un article et un onglet visible depuis la page d'accueil.

Les filtres présentés par la POAL sont conçus pour empêcher les compteurs Linky d'émettre des signaux à travers les réseaux électriques traditionnels. Leur prix varie entre 150 et 500 euros.

Une démarche «légitime», d'après le fondateur

Contacté par CheckNews, Philbert Mahé, le cofondateur de POAL a confirmé être aussi le président de cette société. En revanche, il réfute les accusations portées par Stéphane Lhomme. Il explique avoir créé cette société de revente de filtres pour apporter «une réponse technologique», en plus des actions militantes :

«La vente de filtres CPL n’était pas du tout prévue au départ. C’est par la force des choses que nous avons été amenés à rechercher une réponse "technologique" au compteur Linky. Car les seules réponses "militantes" et "associatives" proposées ici et là ne sont pas suffisantes. On fait quoi pour les personnes EHS [électro-hypersensibles, Ndlr]? Ce n’est pas avec des discours, des pétitions ou des manifestations qu’on les aide. C’est avec une protection efficace : Un filtre qui bloque les courants CPL. C’est ce que nous faisons. Je ne vois pas où est le problème. Notre démarche est parfaitement logique et légitime».

Précisons toutefois que le lien entre la POAL et le site de revente n'est pas clairement affiché. Un manque de transparence critiqué par Stéphane Lhomme, notamment dans le texte d'une pétition anti-linky ayant recueillie plus de 1450 signatures :

«Je ne sais pas si de tels filtres peuvent être utiles, et après tout ces gens pouvaient de bonne foi proposer leurs appareils. Mais, en l'occurrence, ils ont agi par la ruse pour capter de nombreuses adresses des militants anti-Linky et finalement les démarcher pour faire leur beurre.ils ont agit par la ruse pour capter de nombreuses adresses des militants anti-Linky et finalement les démarcher pour faire leur beurre».

Philbert Mahé a indiqué n'avoir «rien à cacher» avec en preuve la mention de son nom sur les deux sites. Pourtant, d'après ce que CheckNews a constaté, il n'apparaît pas sur le site de revente des filtres.

En faisant une recherche sur l'entreprise à partir de son numéro Siret affiché dans les mentions légales du site, le nom de Philbert Mahé apparaît bien en tant que président de DPSM, la raison sociale de Cem-BioProtect.

Sur l'utilité des filtres CPL, un comité d'expert de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) recommande «d’étudier la possibilité d’installer des filtres, pour les personnes qui le souhaiteraient, permettant d’éviter la propagation des signaux CPL à l’intérieur des logements», sans plus de détails.

Cordialement,

Emma Donada