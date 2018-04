Bonjour,

Vous nous avez posé cette questions que nous avons reformulée pour la racourcir : «Quelles sont les preuves réelles, sur lesquelles le gouvernement à justifié une intervention militaire, que des armes chimiques ont été utilisés par le régime syrien contre sa population en 2018 ?»

En résumé : La France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni affirment avoir recueilli des preuves suffisantes pour affirmer qu'une attaque chimique a été menée contre la ville de Douma, en Syrie, par le régime de Bachar Al-Assad. Ils s'appuient sur des documents récupérés sur les réseaux sociaux, des analyses stratégiques (notamment pour la France) et des informations de leurs services qui restent confidentielles.

En détail : Votre question fait référence à l'attaque chimique qui a visé la ville de Douma, dans la Ghouta orientale, le 7 avril 2018, et qui a fait environ 40 morts selon l'AFP. En représailles, la France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé qu'ils avaient frappé des sites de stockage et de production d'armes chimiques dans les régions de Damas et d'Homs, pour «ne plus revoir les images de ces enfants syriens suffocants, de populations terrorisées», écrit Libération au lendemain de ces bombardements.

Débat sur les preuves

Rappelons qu'en mai 2017, Emmanuel Macron avait détaillé la théorie de «ligne rouge» («inventée mais finalement ignorée par Barack Obama en 2013», a récemment rappelé Libération) : «toute utilisation d’armes chimiques ferait l’objet "d’une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français"».

Or dans le cas de l'attaque du 7 avril, «les faits et la responsabilité du régime syrien ne font aucun doute», a indiqué l'Elysée dans un communiqué le 14 avril. La France est d'ailleurs rejointe sur ce point par les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Vous nous interrogez à ce sujet.

En effet, la Syrie, la Russie et l'Iran ont estimé de leur côté que ces accusations étaient fausses et constituaient un prétexte pour attaquer le régime.

D'après RT, «le ministère russe de la Défense a assuré le 9 avril n'avoir décelé aucune trace d'utilisation d'armes chimiques, après avoir inspecté certaines parties de la Douma». D'après la Russie, «les photos de victimes de l'attaque chimique présumée, publiées par l'organisation controversée des Casques blancs, étaient des faux».

Des allégations elles aussi contestées. Le site d'investigation participatif Bellingcat a par exemple montré qu'une série de photos, notamment reprise par le télévision ruesse pour décridibiliser les Casques Blancs provenait en fait du tournage d'un film syrien. Vous pouvez retrouver plus de détails sur cette intox, dans notre réponse, ici.

Ces accusations ont aussi été utilisées par des responsables politiques français pour condamner les frappes de la coalition.

Valérie Boyer, députée LR des Bouches-du-Rhône a indiqué sur Twitter être «surprise d'entendre que le Chef de l'Etat possède des preuves sur les armes chimique».

Je suis surprise d'entendre que le Chef de l'Etat possède des preuves sur l'utilisation d'armes chimiques en #Syrie. Pourquoi il ne les communique pas au conseil de sécurité de l'ONU ? #FranceInfo #TEP — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 12 avril 2018

Jean-Luc Mélenchon quant à lui a estimé que la France avait frappé «sans preuves», lors d'une intervention à l'Assemblée nationale, le 16 avril.

Des enquêteurs de l'Organisme pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) sont arrivés sur place mardi pour confirmer -ou infirmer- scientifiquement l'utilisation d'arme chimique dans cette attaque. Il ne sont pas chargés, en revanche d'en identifier les auteurs.

Pas de preuves formelles rendue publiques

Pour l'instant, ni la France, ni les Etats-Unis, ni le Royaume-Uni n'ont rendu publiques de preuves formelles sur l'implication du régime syrien. Ces trois pays assurent toutefois en posséder.

Lors d'une conférence de presse, le 13 avril, la porte parole du département d'État, Heather Nauert a affirmé que les Etats-Unis possédaient la preuve d'une attaque chimique, même si le composant précis était encore à déterminer. Elle a aussi ajouté qu'ils ont la preuve à un «niveau très élevé de confiance» que le régime Syrien en est le responsable, sans plus en dévoiler, en raison de la «sensibilité» des informations.

Mêmes éléments de langage côté français, qui assure dans un document publié sur l'attaque :

«En raison notamment de la situation opérationnelle dans la Ghouta orientale autour du 7 avril, nous estimons avec un haut degré de confiance que la responsabilité du régime syrien est engagée», peut-on lire.

«Les éléments réunis par la France et ses alliés constituent un faisceau de preuves suffisant pour mettre en cause la responsabilité du régime syrien dans les attaques chimiques du 7 avril», est-il précisé.

De quelles preuves dispose la France d'une attaque chimique ?

Le Quai d'Orsay a en effet publié samedi 14 avril une «évaluation nationale» qui rassemble des renseignements déclassifiés sur l'attaque. «Ce document est constitué d’analyses techniques d’informations de source ouverte et de renseignements déclassifiés obtenus par les services français», prévient-il.

Le document indique qu'un «afflux massif (au minimum une centaine de personnes) de patients présentant des symptômes d’exposition à un agent chimique dans les centres de soin de la Ghouta orientale a été constaté et documenté en début de soirée».

La France explique s'être appuyée sur l'«analyse» des informations en provenance «des réseaux sociaux», les «sites spécialisés» et des témoignages recueillis par ses services «dans les heures et jours qui ont suivi l’attaque» :

«L’examen des vidéos et images montrant des victimes et mises en ligne ont permis de conclure avec un haut degré de confiance que la grande majorité est de facture récente et ne relève pas d’une fabrication. La nature spontanée de la mise en circulation des images sur l’ensemble des réseaux sociaux confirme qu’il ne s’agit pas d’un montage vidéo ou d’images recyclées. Enfin, une partie des entités ayant publié ces informations est reconnue comme habituellement fiable», comme les ONG médicales, Syrian American Medical Society et Union of Medical Care and Relief Organizations, d'après la diplomatie.

Plusieurs des vidéos et des photos de l'attaque qui ont circulé sur les réseaux sociaux ont par ailleurs aussi été vérifiées par le site Bellingcat.

L'analyse de ces informations et témoignages par des «experts français» a permis d'identifier les symptômes d'une attaque à l'arme chimique, «notamment par des agents suffocants et par des agents organophosphorés ou de l’acide cyanhydrique», d'après le document :

«suffocation, asphyxie ou difficultés respiratoires,

mentions de fortes odeurs de chlore et présence d’une fumée verte sur les lieux touchés,

hyper salivation et hyper sécrétions (notamment orales et nasales),

cyanoses,

brûlures cutanées et brûlures de la cornée».

En annexe de l'évaluation, les services français ont reproduit trois photos prises par «une source, également publiées sur internet» qui montrent des victimes de l'attaques avec ces caractéristiques (attention ces images peuvent choquer).

Par ailleurs, une «évaluation nationale» avait déjà été publié le 4 avril 2017 quand des frappes aériennes sur la ville de Khan Cheïkhoun avaient aussi été accusées d'avoir attaqué avec des armes chimiques. Cette fois-là, les services français avaient indiqué avoir constitué et analysé leurs propres échantillons pour confirmer l'usage d'armes chimiques.

En revanche, rappelons que dans les deux cas, ces documents rassemblent des informations déclassifiées. Cela ne signifie pas qu'il s'agit là des seuls éléments détenus par la France sur les attaques concernées.

Contacté par CheckNews pour des précisions sur ce sujet, l'Etat major des Armées ne nous a pas encore répondu.

Un intérêt stratégique pour Bachar Al-Assad

Pourquoi le régime aurait-il eu recours à une attaque chimique? Les services français expliquent que les frappes chimiques s'inscrivent dans le contexte de reprise des offensives du régime contre les groupes rebelles. A partir du 6 avril, «le régime syrien, appuyé par les forces russes, a repris ses bombardements intensifs sur la localité [Douma], mettant fin à une pause opérationnelle, tant terrestre qu’aérienne, constatée depuis le lancement des négociations mi-mars» avec le Jaïsh al-Islam.

D'après la France, le recours aux armes chimique présente l'avantage pour le régime «de déloger des combattants ennemis abrités dans des habitations afin d’engager le combat urbain dans les conditions les plus avantageuses».

Stratégiquement, «l’utilisation d’armes chimiques, notamment au chlore, documentée depuis le début 2018 dans la Ghouta orientale, a notamment pour objectif de punir les populations civiles présentes dans les zones tenues par des combattants opposés au régime, et de provoquer sur elles un effet de terreur et de panique incitant à la reddition», estiment les services français.

Par ailleurs, «les services français ne disposent d’aucune information permettant d’étayer la thèse selon laquelle les groupes armés dans la Ghouta auraient cherché à se procurer ou auraient disposé d’armes chimiques», indique le document.

Rappelons que la Syrie aurait dû arrêter son programme d'arme chimique au moment de son adhésion à la convention internationale d'interdiction des armes chimiques signée en 2013.

Mais depuis cette date, l'ONU et l'OIAC ont confirmé l'utilisation de chlore et de gaz moutarde dans des attaques du régime sur les civils en 2014, 2015, comme nous l'avions évoqué dans Libération, et en 2017.

