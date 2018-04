Bonjour,

Votre question fait référence à une vidéo postée le 17 avril par Jean-Luc Mélenchon dans laquelle il affirme que l'eau dans la quartier d'Air Bel, «la plus grande cité de Marseille», est contaminée à la légionellose depuis 2011 :

«Quand [les habitants] ouvrent le robinet et qu'ils boivent ce qui sort du robinet ou qu'ils sont dans la vapeur de l'eau chaude qui sort de ce robinet, ils attrapent des maladies, notamment la legionellose».

Plusieurs cas de légionellose depuis 2011

Comme l'affirme Jean-Luc Mélenchon, le premier cas de légionellose est apparu en 2011 dans ce quartier de Marseille. Des analyses effectuées par l'Agence régionale de santé (ARS) confirment la contamination des eaux par la bactérie.

Contactée par CheckNews, la mairie de Marseille a indiqué que l'entretien du réseau interne est à la charge d'Unicil, le syndic de la cité. «La cité possède son propre réseau de production d’eau chaude, distribuée par des réseaux anciens d’un bâtiment à l’autre à partir de sous-stations», explique le site d'investigation Marsactu.

Ils ne sont pas soumis à une réglementation particulière concernant la légionellose, mais doivent tout de même se conformer aux seuils sanitaires.

En conséquence, les bailleurs avaient procédé à la chloration des eaux. Mais six ans plus tard, en 2017, Djamel Haouache, un habitant du quartier décède après avoir contracté la maladie.

«Depuis des mois, cette grande cité d’habitat social de l’Est de la ville vit au rythme des légionelles. Cette bactérie est présente un peu partout à l’état naturel. Mais, en grande concentration dans un aérosol de fines gouttelettes, elle peut provoquer une maladie respiratoire, la légionellose. C’est de cette maladie qu’est mort tout début décembre Djamel Haouache, un habitant d’Air-Bel, à l’hôpital de Dijon, département où il séjournait durant ses vacances. Il avait 46 ans et sa famille veut comprendre pourquoi sa vie s’est arrêtée là», résume le site d'investigation Marsactu.

De nouvelles analyses sont effectuées par l'ARS. L'eau est bien contaminée, mais il ne s'agit pas de la même souche que celle responsable du décès de Djamel Haouache. L'eau est de nouveau chlorée, et des travaux de rénovation ont été lancées.

Contactée par CheckNews, l'ARS indique que les contre-analyses effectuées en mars dernier montrent que la bactérie n'est plus présente à des seuils dangereux. Cependant, un nouvel épisode de contamination n'est pas exclu, notamment du fait que les «réseaux sont apparemment vétustes», explique Loïc Hattermann, ingénieur des études sanitaires, et responsable des eaux de loisir et de la lutte contre l’amiante et les légionnelles pour l'ARS.

Ajoutons que le chlore peut provoquer des problèmes de peau, ce dont se plaignent effectivement certains habitants dans la vidéo de Jean-Luc Mélenchon.

Les trois bailleurs de la cité, Erilia, Logirem et Unicil ont réagi «aux accusations d'inertie» dans un communiqué publié le 20 avril. Ils détaillent notamment le programme de travaux lancé à partir de 2017 et qui devrait s'achever en 2019.

Par ailleurs, ils rappellent que «la consommation d'eau chaude individuelle de l'année 2017 ne sera pas facturée aux habitants».

Uniquement l'eau chaude concernée

En revanche, Jean-Luc Mélenchon fait une confusion sur la façon dont s'attrape la légionellose. La bactérie ne se développe que dans l'eau chaude et se transmet par les voies respiratoires.

Ainsi, «le principal risque de contamination se situe au moment de la douche car des goutelettes sont projetées», explique Loïc Hattermann. Boire de l'eau contaminée par des légionnelles ne comporte donc pas de risque de contracter la maladie, même si elle est chaude.

De façon plus générale, Jean-Luc Mélenchon critique la qualité de l'eau en montrant une bouteille d'eau jaunâtre qu'il dit remplie dans ce quartier.

Début 2018, des analyses ont été effectuées sur de l'eau froide après la plainte d'une habitante qui avait constaté que son eau était violette. Les résultats s'étaient révélés conformes aux seuils sanitaires, d'après Loïc Hattermann. Côté bailleurs, l'eau froide respecte «les critères de potabilité», d'après leur dernier communiqué.

Mises à jour 20/04/2018, 10:04 : précisions sur le chlore

18:36 : ajout de la réponse des bailleurs

Cordialement,

Emma Donada