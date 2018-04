Bonjour,

Votre question fait référence à l'interview du président de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne Georges Haddad sur CNews, le mardi 17 avril 2018. Le résumé de cette intervention cumule plus de 40 000 vues sur la page Facebook de la chaîne.

Dès le début, le journaliste Jean-Pierre Elkabbach plante l'ambiance. Et très rapidement, intervient le sujet qui nous préoccupe:

Elkabbach: Tout le monde parle de Tolbiac, et tout le monde en a peur. Bienvenue Georges Haddad. Ce matin, à quoi ressemble le centre universitaire Tolbiac ? Georges Haddad: J'ai du mal à le décrire, tellement je suis consterné par l'état du centre. C'est un vrai capharnaüm. La violence, la drogue, le sexe, même. Elkabbach: Le sexe ? Georges Haddad: Bien sûr. Bien sûr. Vous savez je... Elkabbach: [inaudible] de la prostitution, à l'intérieur, c'est vrai ? Georges Haddad: On me l'a dit. Et je crois que c'est vrai, et que malheureusement il se passe des choses qui sont indignes d'une université et d'un centre universitaire.

L'interview, longue de 20 minutes a été décortiquée par le site de critique des médias Arrêts sur images. Mais un sujet a particulièrement retenu l'attention des internautes (et nos lecteurs, qui ont été plusieurs à nous poser la question): celui portant sur la prostitution.

Contactée, l'université nous fait cette réponse:

Il nous semble que les propos du président Haddad ont été surinteprétés par certains médias [...] Sur le terme même de prostitution que lui-même n'emploie pas, le journaliste lui demande s'il y en a au centre Tolbiac. Il répond qu'on lui a rapporté des faits de cette nature et que cela lui semble crédible. La question de la prostitution est en effet une réalité du quartier où se situe le centre Tolbiac mais surtout un problème auquel sont malheureusement confrontés de plus en plus d'étudiants, dont on parle trop peu et qui préoccupe l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Les liens ont été ajoutés par la communication de l'université, dans son mail. Le premier renvoie vers un article de 20 minutes sur la prostitution dans le XIIIe arrondissement. Le nom de Tolbiac n'est pas mentionné. Concernant celui appuyant l'idée que le sujet de la prostitution étudiante est «trop peu» évoqué, on objectera que Libé a justement publié aujourd'hui un papier sur cette question.

On observera aussi la légère inflexion sémantique apportée par les services universitaires. C'est vrai, Georges Haddad n'emploie pas lui-même le mot «prostitution» dans cette séquence. Par contre, il ne répond pas à la question d'Elkabbach sur l'existence de relations sexuelles tarifées à Tolbiac en disant que cela lui «semble crédible», mais en disant qu'il «croi[t] que c'est vrai».

Bref, finalement Georges Haddad n'est pas si affirmatif. Et l'université n'a pas souhaité nous préciser qui lui avait «rapporté des faits de cette nature» (sur le plateau, l'intéressé disait «on me l'a dit»).

Pas de réponse non plus quand on interroge la chaîne CNews, pour savoir sur quelles informations se fonde la question de Jean-Pierre Elkabbach.

On reconnaîtra toutefois le réel emballement médiatique sur ce thème. Notons ainsi cet article de BFM TV. Son titre a été changé, comme l'URL (qui ne peut être modifiée) en témoigne, pour y faire mention de «cas de prostitution à Tolbiac».

Le titre original, celui de la dépêche AFP que d'autres médias ont repris, portait sur l'appel au concours de la force publique. La dépêche de l'AFP (que BFM a donc modifié) consacrée à l'interview d'Haddad ne fait pas mention de prostitution.

Y a-t-il eu, donc, de la prostitution à Tolbiac? Difficile à dire, mais nous n'en avons pas trouvé la preuve. Un occupant de Tolbiac répondait à Europe1, au lendemain de la fameuse inteview:

«Il y a des gens qui organisent des soirées, des jeunes boivent de l'alcool, il y a de petites embrouilles. Comme partout ! Mais jusqu'à présent, la fac n'a pas brûlé. Il n'y a pas de sexe, pas de prostitution, pas de prise de drogue dure. C'est des conneries !»

CheckNews n'en a pas trouvé mention de relations sexuelles tarifées avant la prise de parole du président d'université sur CNews. Le Point a pour sa part vu des emballages de préservatifs sur le sol de la fac, mais ne parle pas de prostitution. Comme l'a relevé LCI, le compte Twitter de la Commune de Tolbiac a qualifié de «calomnies diffamatoires» les propos tenus par Haddad sur la chaîne info. «Je juge que c'est diffamatoire», répond aussi un prof de philo de Tolbiac au Huffington Post concernant cette interview.

