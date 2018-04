Bonjour,

Lors de l'interview du président, diffusée sur Mediapart et BFMTV le 15 avril, Emmanuel Macron et Jean-Jacques Bourdin ont eu du mal à s'accorder sur un lexique commun, à propos de l'évasion fiscale.

Voici l'échange :

- Bourdin : «J'aimerais revenir sur votre phrase : Il n'y a pas d'argent magique. Moi, j'ai trouvé de l'argent magique. 60 à 80 milliards d'euros. Où selon vous ? Où trouve-t-on 60 à 80 milliards d'euros ?».

- Macron : «Vous allez me parler de la fraude fiscale».

Quelques secondes plus tard, Bourdin reprend : «Est ce que vous pouvez dire, Emmanuel Macron, que les Pays-Bas, que le Luxembourg, que Malte ne sont pas des paradis fiscaux ?».

- Macron : «Non, mais je vais revenir sur ce qu'on va faire maintenant».

- Bourdin : «Est-ce que ce sont des paradis fiscaux ?».

- Macron : «Ce sont des Etats... Ce mot de "paradis fiscaux" a quand même tout son sens. Ce sont des Etats dont les règles permettent aujourd'hui des contournements massifs».

- Bourdin : «Donc des paradis fiscaux».

Quelques minutes plus tard, retour du débat sémantique sur la table, à l'initiative du président cette fois.

- Macron : «En Europe, vous avez des différences de fiscalité qui créent non pas de la fraude. C'est là que votre raisonnement, permettez-moi de vous le dire, est faux (...) Parce que ce n'est pas de la fraude fiscale, ça s'appelle de l'optimisation fiscale».

- Bourdin : «Alors c'est de l'évasion fiscale».

- Macron : «Si vous voulez. Il y a la fraude d'un côté. La fraude, on lutte contre. Et on la sanctionne. Et il y a l'optimisation. On a un problème d'optimisation fiscale».

- Bourdin : «D'évasion fiscale».

Macron fait une pause.

- Bourdin insiste : «Je préfère évasion fiscale».

- Macron : «Messieurs, je ne suis pas là pour suivre le vocabulaire de vos préférences. On peut parler d'optimisation fiscale, c'est le terme, ça conduit à de l'évasion pour la France. On va se retrouver là-dessus ?».

L'optimisation légale, la fraude illégale

Quelle est la différence entre fraude, évasion et optimisation fiscale ?

Commençons par l'optimisation fiscale, expression chère aux yeux du président. Elle se définit par l'utilisation de moyens légaux - le terme est important - pour baisser le montant de son imposition, voire y échapper. En d'autres termes : utiliser toutes les failles dans la loi pour payer moins d'impôts, voire pas d'impôt du tout selon la juridiction du pays dans lequel les bénéfices d'une société (la plupart du temps des multinationales) sont enregistrés.

Exemple connu d'optimisation fiscale : en octobre 2017, Le Monde faisait plusieurs révélations sur le patrimoine offshore de Bernard Arnault, patron de LVMH, qui a placé des actifs dans six paradis fiscaux différents (dont un yacht de 101 mètres détenu par une société maltaise). Le patron de LVMH s'était d'ailleurs défendu, à l'époque, rappellant que ses actifs avaient été constitués «de manière parfaitement légale». Ce que Le Monde n'avait jamais contesté. Le recours à l'optimisation fiscale est donc légale, mais souvent contestée d'un point de vue moral.

La fraude fiscale consiste, quant à elle, à utiliser des moyens illégaux pour baisser le montant de son impôt, voire y échapper. C'est par exemple un contribuable français qui va prétendre habiter à l'étranger pour ne pas payer d'impôt sur le revenu en France.

La définition d'évasion fiscale est plus complexe, puisqu'elle relève à la fois de la fraude et de l'optimisation.

Elle est définie par le ministère de l'économie comme «l’ensemble des comportements du contribuable qui visent à réduire le montant des prélèvements dont il doit normalement s’acquitter. S’il a recours à des moyens légaux, l’évasion entre alors dans la catégorie de l’optimisation. À l’inverse, si elle s’appuie sur de techniques illégales ou dissimule la portée véritable de ses acteurs, l’évasion s’apparente à la fraude».

Pour résumer : l'optimisation fiscale est contestée, mais légale. La fraude fiscale est illégale. L'évasion fiscale se situe un peu entre les deux. Si elle est légale, on dira que c'est de l'optimisation. Si elle ne l'est pas, elle rentrera alors dans le cadre de la fraude.

Bien cordialement,

Robin A.