Bonjour,

Pour vous répondre rapidement: oui, Emmanuel Macron a déjà dit qu'il était socialiste.

C'était en décembre 2014. Moins de quatre mois après son arrivée à Bercy, le ministre de l'Economie s'exprime devant des dirigeants d'entreprises à l'occasion d'un sommet organisé par Challenges et répète pas moins de quatre fois qu'il est «socialiste».

J'ai bien compris que l'invitation qui m'avait été faite, c'était essentiellement de briser les tabous […]. Alors la première chose, c'était de dire «pourquoi je suis socialiste». Parce que ça, c'est un vrai tabou […]. Et pourquoi je crois que c'est utile d'être socialiste aujourd'hui. […] Moi je suis socialiste et je l'assume. Et être socialiste aujourd'hui me paraît une nécessité de bâtisseur, parce que c'est croire qu'à certains moments de notre histoire il y a une France qui se réveille, qui veut autre chose, et à qui il faut donner la place.

D'après nos recherches, c'est bien la seule fois où Emmanuel Macron a assumé aussi clairement être socialiste. Moins d'un an plus tard, en mai 2015, il refuse de répondre qu'il est socialiste dans une interview au Républicain Lorrain. Et se revendique plutôt «compagnon de route du Parti socialiste». «Je suis majorité présidentielle», répond-il à la relance.

En juin 2015, il explique sur iTélé se sentir «de gauche», mais ne plus être encarté avant d'asséner : «Les Français se moquent de savoir si je suis socialiste de gauche, de droite ou social-libéral.»

Enfin, le président de la République a totalement changé de braquet en août 2016 au Puy-du-fou, quelques jours avant de quitter le gouvernement. Où il avoue par «honnêteté» : «Je ne suis pas socialiste.»

Cordialement,

Pauline Moullot

Cette réponse vous a plu? Vous souhaitez en lire d'autres? Abonnez-vous à nos comptes Facebook ou Twitter pour continuer à nous suivre.