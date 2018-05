Bonjour,

La prospection politique est toujours un exercice complexe - combien d'éditorialistes y ont laissé leurs dents et parfois, leur dignité ? Elle l'est d'autant plus dans un contexte socio-économique précaire, où certains mouvements politiques se retrouvent dans une logique de survie (financière, mais aussi idéologique) et plus encore, d'apprentissage. Une cinquantaine d'années de dictature marquent profondément un champ politique. C'est sommaire, mais à cette échelle, même les clivages basiques ne sont pas toujours clairement définis. Qui est réellement contre qui, et surtout, sur quelles bases ?

En décembre 2014, Beji Caïd Essebsi fut élu président de la République, sous l'étiquette Nidaa Tounes (qui a accueilli en son sein des figures de l'ancien régime), après une campagne aux slogans limpides sur le papier: contenir, voire évincer, le parti musulman conservateur Ennahdha (persécuté sous l'ancien régime). Quatre ans plus tard, les deux partis, censés être ennemis intimes, gouvernent ensemble: la Tunisie post-révolution est un laboratoire, calé sur des plaques tectoniques.

Parmi les certitudes, la temporalité. Beji Caid Essebsi s'inscrit sur du temps court étant donné son âge avancé. 91 ans. Ira-t-il à la présidentielle de 2019 ? Si oui (ce serait ambitieux à tous les niveaux) et en cas de victoire, son mandat l'emmènerait jusqu'à ses 97 ans, soit très loin dans le livre des records - il est déjà le plus vieux chef d'Etat du monde. S'il renonce, qui adoubera-t-il ? Son actuel Premier Ministre, Youssef Chahed, 43 ans ? Ou un autre ? Car de fait, cette question en amène une autre: si BCE n'y va pas, qui pourrait y aller ?

Jusque-là, Ennahdha n'a pas montré d'appétit féroce pour la fonction suprême, quand bien même le parti s'est lancé sur la voie de l'institutionnalisation. En substance: frotter très fort pour effacer l'étiquette d'«islamistes» et de «frères musulmans», pour miser sur celle de libéraux conservateurs - à l'image de formations chrétiennes-démocrates européennes. Rached Ghannouchi, son chef historique, multiplie les interviews lissées pour insister sur la nouvelle doxa: les moeurs et la piété de la société ne sont désormais plus le combat principal.

En l'état, les postes clés et les échéances moins exposées semblent très bien leur convenir. Pour les municipales de dimanche, le mouvement s'est préparé bien longtemps en amont - il est la seule formation à compter un candidat dans toutes les villes et communes. Un esprit tourné vers le long terme y verrait une hypothèse plausible: s'implanter durablement,écarter à tout jamais le risque d'une nouvelle répression (cf l'exemple de l'Egypte, où les islamistes ont été décimés par le pouvoir) et ensuite, voir plus grand. Ou bien, on a tout faux : Rached Ghannouchi sera candidat et prépare sans faire de bruit 2019.

Pour le reste, des noms de challengers avancés ici et là dans la presse tunisienne ne répondent pas au mystère: s'ils se lancent, qui auront-ils derrière eux ? Quels soutiens ? Et surtout, quel créneau ? Parfois, l'interrogation est plus basique encore : qui sont-ils ? «La gauche» portée sur les questions socio-économiques se cherche un leader (vraiment) charismatique et un programme moins conceptuel et «la droite» est occupée par Nidaa Tounes et Ennahdha, les deux gros bras à la base d'électeurs la plus importante. A moins que les lignes de fractures soient ailleurs, à des échelles plus subtiles. Bref: un an, c'est trop long pour se mouiller (désolé).

Ramsès Kefi

