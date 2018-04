Bonjour,

Vous faites référence à cette vidéo, postée le 15 avril sur le compte Facebook «Brute» (dont le logo reprend la typographie du média en ligne français, en ajoutant un «e» à la fin). Dans cette vidéo de 45 secondes, partagée près de 9000 fois, Bachar al-Assad, au micro devant une assemblée de plusieurs dizaines de personnes, semble s'exprimer suite aux frappes des alliés après les attaques chimiques. Les sous-titres lui font dire : «La majorité des missiles ont été interceptés et particulièrement la totalité des missiles français. La France a utilisé 6 navires, 17 avions, 12 missiles de croisière, pour un coût estimé à 1,4 millions d'euros par missile français. Soit 16 millions d'euros jetés à la poubelle. Nous conseillons donc à la France d'utiliser son argent à des causes plus importantes pour l'humanité». Notons d'emblée que la plupart des commentaires semblent douter de son authenticité.

Et pour cause, ce n'est pas du tout ce qui dit le président syrien dans cette vidéo, déjà postée sur Youtube en 2013. Il ne parle, en réalité, à aucun moment de la France, mais explique que la Syrie est de nouveau en sécurité, que ses enfants ont été sauvés et que la priorité désormais est de fournir le peuple en eau, pain et médicaments.

Un petit tour sur la page d'accueil de «Brute», lancée le 21 janvier dernier, permet de s'assurer rapidement du caractère parodique du compte : la vidéo de Bachar al Assad a en effet postée après celle de biathlons qui se tirent dessus lors d'une course (l'un d'eux utilisant même un lance-roquette) et une pub pour un désinfectant qui permet d'endormir son enfant pour qu'il fasse la sieste.

