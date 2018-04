Bonjour,

Votre question fait référence à un débat qui enfle depuis le début des expulsions menées par la gendarmerie sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes.

Au premier jour des opérations, de nombreux journalistes faisaient état de difficultés pour couvrir les événements, accusant les gendarmes de les empêcher de travailler (comme nous vous en parlions dès lundi 9 avril). En guise de contrepartie, les forces de l'ordre proposaient de mettre «gracieusement» à disposition leurs images. La profession a vu (et voit) d'un très mauvais œil la manière qu'a Beauvau de gérer cette opération. Plusieurs organisations de journalistes ont dénoncé ces pratiques.

Mais un point a récemment polarisé l'attention: le fait qu'un ou des gendarmes aient pu porter un brassard siglé «presse». Cette question a été visibilisée par un communiqué de la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels (CCIJP), où on lit:

La Commission de la carte [de presse] dénonce le port de brassard «presse» par d'autres que par des journalistes. Selon plusieurs témoignages de journalistes présents lors de l'évacuation de la zone dite de Notre Dame des Landes, plusieurs membres des forces de l'ordre portaient sur eux un brassard identifié «presse».

Le texte a été publié jeudi 12 avril à 17h30. Plus tard dans la soirée, la gendarmerie y va de son communiqué, pour démentir (mais dès la mi-journée, elle tweetait déjà à ce sujet):

La gendarmerie nationale confirme qu'aucun de ses militaires et personnels civils ne porte de brassard «PRESSE»

Parole contre parole, donc. Contactée pour préciser l'origine de cette information, la CCIJP répond par mail :

La Commission a diffusé son communiqué sur la base de témoignages lus dans la presse et recueillis notamment par France Info Télé. La gendarmerie dément, dont acte.

Pour l'heure, la CCIJP ne nous a pas précisé à quelle «presse» elle faisait référence.

Un dossard devenu brassard

Par contre, l'article de Franceinfo qui a servi de base à ce communiqué semble assez facilement identifiable. Il a été écrit et publié lundi 9 avril, au premier jour de l'intervention, grâce au recueil de témoignages de journalistes présents sur la ZAD. Dans sa première version, disponible sur WaybackMachine (site où des internautes peuvent sauvegarder des pages internet), on lit notamment:

Sur place, une dizaine de gendarmes porte des dossards « presse » et filme les évacuations

Arrêt sur images affirme que ce passage aurait été modifié après que le site a contacté Franceinfo, jeudi 12 au soir (au moment où sortaient les communiqués de la CCIJP et de la gendarmerie). La mention des «dossards "presse"» disparaît, selon les captures d'écran effectuées par Arrêt sur Images. Par contre, une phrase est rajoutée dans la citation d'un journaliste sur le terrain: «Il y en a [des gendarmes] qui porte un badge "presse"».

Ensuite, deuxième modification, constatée par CheckNews, probablement vendredi 13 avril au matin: les badges disparaissent de la citation du journaliste. Mais cette phrase est rajoutée à la fin du paragraphe:

Selon un témoignage recueilli par Franceinfo, plusieurs gendarmes portent des badges "presse". Une information toutefois démentie par la gendarmerie sur Twitter.

C'est ce qu'on lit sur la capture d'écran ci-dessous, effectuée vendredi 13 au matin.

A noter que Franceinfo ne fait jamais état de «brassards identifiés "presse"», comme l'écrit la CCIJP dans son communiqué, mais bien de «dossards» (au moins dans deux des trois versions du papier).

Contacté, le correspondant de France télé qui témoigne à ce sujet explique à CheckNews: «J'ai dit au téléphone [à la journaliste de Franceinfo, qui a ensuite écrit le papier] que j'ai vu au moins un gendarme avec un dossard "presse"». Il n'en a pas la preuve en image, et s'étonne d'être le seul, après consultation de ses confrères et de ses consoeurs qui étaient sur place, à avoir vu au moins un gendarme porter un tel dossard.

A noter qu'un papier de L'Obs faisait état, dès le 9 avril, de «gendarmes équipés de dossards "presse"», remarque Arrêt sur images (qui a réalisé la première capture ci-dessous). Sans donner de source.

Le paragraphe a été modifié, entre jeudi et vendredi, pour donner, via un hyperlien, la source de l'information: Franceinfo. Et L'Obs de rajouter ce passage: «une information que nuance pour l'heure France Info».

La SNJ dénonce un contre-feu

LA CCIJP n'est pas la seule organisation à être montée au créneau sur ce sujet. Ni la première. Mercredi 11, la veille de son communiqué, le Syndicat national des journalistes (SNJ) faisait état d'«une dizaine de gendarmes dotés de dossards "presse"». L'expression est exactement la même que dans la première version de l'article de Franceinfo. Le SNJ de France Télévisions, pour sa part, assure que «certains [...] gendarmes arboraient des dossards de presse.»

Dominique Pradalié, secrétaire générale du SNJ relativise : « Je ne sais pas pourquoi on a écrit «une dizaine» dans notre communiqué, tout ce dont j'ai été informée, c'est qu'il y en avait plusieurs qui avaient un dossard.»

Interrogée sur ses sources, la syndicaliste et journaliste de France 2 affirme que «deux journalistes» qui étaient «sur place mais pas ensemble au moment des faits» lui ont dit par téléphone avoir vu des gendarmes portant des «dossards "presse"». On note que là encore, il n'est pas question de «brassards».

Dominique Pradalié refuse de donner le nom de ces deux journalistes. Vraisemblablement, l'un d'entre eux serait le journaliste de France Télévisions ayant témoigné pour Franceinfo.

Franceinfo qui par ailleurs a modifié une troisième fois son papier, alors que nous rédigions cet article. Dans le paragraphe qui concentre toutes les attentions, le témoignage de Dominique Pradalié a été ajouté:

Dossards, brassards, badges ou rien du tout, tous les interlocuteurs de CheckNews insistent sur le fait qu'il s'agit d'un «détail» plus que du centre du problème.

Le communiqué de la CCIJP a pu monter cette histoire en épingle en se focalisant exclusivement sur la question des brassards/dossards. Mais les communiqués du SNJ, et les articles sur le sujet éclairent plus largement la question du traitement médiatique de l'évacuation de la ZAD. Pour les journalistes et syndicalistes que nous avons contactés depuis lundi, c'est surtout la manière qu'a la gendarmerie de communiquer et de traiter les journalistes qui est dérangeante. Comme nous vous l'expliquions dès les premières heures de l'opération.

Fabien Leboucq