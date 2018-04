Bonjour,

Voltuan, aussi connu sous le nom de Jean-Baptiste Réddé, est un homme que l'on croise souvent, voire systématiquement dans les manifestations à Paris. Sur Twitter, il se présente comme étant un «activitste international, poète, concerné par les droits sociaux, environnementaux (humanimaux), paix!»

En 2011, Libération avait consacré un portrait à ce professeur remplaçant et activiste acharné né en 1957. Il y était surnommé «Voltuan. M. 100 000 révoltes». Voici comment le journaliste l'introduisait:

Pour qui aime se faire voir, ce pourrait être un modèle. Vu et revu ailleurs dans la presse, Jean-Baptiste Reddé est à Libération réputé pour les petites annonces qu’il passait sans discontinuer. Pour les écrits et les pensées qu’il venait déposer au journal à l’attention de telle consœur. Et, plus récemment, pour les salves de courriels avec pièce jointe dans lesquels il tient informé de son actualité. Sans oublier les coups de fil où, pour brouiller les pistes, il est parfois Jean-Baptiste Reddé, parfois Voltuan, son nom de plume. Bref, le loup blanc. Excédant communiquant qui fonctionne à l’usure, notre homme était donc condamné à prendre son mal en patience. Jusqu’à cette photo et ce slogan qui lui ont enfin permis de rencontrer son temps. Sur le cliché qui lui vaut portrait, Jean-Baptiste Reddé, 53 ans, est campé au centre d’une place parisienne. Il manifeste, comme il le fait systématiquement depuis les grèves de 1995, dès qu’un défilé s’ébranle quelque part dans Paris, quand ce n’est pas lui qui convoque les manifestants à l’appel de son mystérieux «Collectif lycéen étudiant enseignant pour de réelles démocraties».