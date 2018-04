Bonjour,

Nous avons reformulé votre question qui était à l'origine : «Quel est le tirage et les ventes du P'tit Libé ?». Et pour cause : depuis novembre dernier, Le P'tit Libé, est uniquement disponible en ligne, et sur abonnement.

Pour répondre à votre question : Le P'tit Libé, l'actu des grands expliquée aux 7-12 ans, disponible chaque vendredi, compte à ce jour près de 800 abonnés.

Le numéro le plus lu a été celui sur le harcèlement scolaire. En deuxième position : celui sur le conflit israélo-palestinien, suivi de près par le dossier sur les dangers du glyphosate.

Le prochain numéro, qui sortira donc demain, sera consacré aux grèves.

Bien cordialement,

La rédaction