La charte fondatrice du Hamas, adoptée le 18 août 1988 estime que «la terre de Palestine est une terre islamique waqf [de main-morte] pour toutes les générations de musulmans jusqu'au jour de la résurrection», d'après la traduction de Jean-François Legrain, historien spécialiste de la Palestine et rattaché au CNRS.

Ainsi, «il est illicite d'y renoncer en tout ou en partie, de s'en séparer en tout ou en partie : aucun Etat arabe n'en a le droit, ni même tous les Etats arabes réunis; aucun roi ni président n'en a le droit, ni même tous les rois et présidents réunis; aucune organisation n'en a le droit, ni même toutes les organisations réunies, qu'elles soient palestiniennes ou arabes».

Le Hamas définit dans ce texte à la fois les principes de son organisation, mais aussi sa philosphie religieuse et les objectifs de son combat.

Voici les deux références à Israël que l'on peut lire dans la charte du Hamas :

«Israël existe et continuera à exister jusqu'à ce que l'islam l'abroge comme il a abrogé ce qui l'a précédé». «Israël, par sa judéité et ses Juifs, constitue un défi pour l'islam et les musulmans : "que les lâches jamais ne ferment l'oeil"».

Depuis ce texte n'a pas été «modifié» contrairement à ce qui a pu être dit sur Europe 1 ou France 24, mais la position du Hamas a évolué.

Un mouvement en évolution

Déjà en 2001, Gilles Paris, correspondant alors pour le journal Le Monde, à Jérusalem relève la façon de la Hamas a «modulé ses positions au gré des circonstances». Par exemple, en 1996, le Hamas publie un communiqué dans lequel il fait référence au «droit international autrefois stigmatisé et la distinction entre le territoire israélien d'une part et Gaza et la Cisjordanie d'autre part», résume le journaliste.

En 2006, le Hamas décide de participer aux élections législatives, chose qu'il avait refusé de faire en 1996. Le mouvement remporte le scrutin contre son adversaire politique le Fatah. «Le Hamas est aussi une organisation qui sait être pragmatique : ainsi, il avait refusé de participer aux précédentes élections de 1996, sous prétexte qu’elles se déroulaient dans le cadre des accords d’Oslo ; il a désormais modifié sa position, alors que les conditions n’ont pas changé», commentait à l'époque Alain Gresh, journaliste spécialiste du Moyen-Orient, dans Le Monde diplomatique.

Rappelons que lors des accords d'Oslo signés en 1993, Israël et l'Organisation de Libération de la Palestine s'étaient reconnus mutuellement et officiellement.

En 2011, le Hamas publie sur son site une chronique d'Ahmed Yousef, ex conseiller de l’ancien Premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh (désormais chef du Hamas). Il y estime que la charte «reflétait les vues de l'un des plus anciens dirigeants du mouvement; et il a été ratifié pendant le contexte particulier de l'insurrection de 1988 comme un cadre nécessaire pour faire face à une occupation implacable».

Même si «en tant que document écrit il y a plus de deux décennies, [elle] conserve sa valeur d'autorité», «ce n'est pas une constitution rédigée comme une loi; et elle ne peut pas être interprété pour exiger une interprétation littérale».

Un nouveau texte en 2017

En 2017, le Hamas présente un nouveau document de «principes généraux et politiques», ce qui a laissé penser à un changement de position, comme nous l'avons rapidement expliqué un peu plus haut.

De fait, le mouvement reconnaît officiellement les frontières définies en 1967 par l'ONU:

Il «considère l'établissement d'un état palestinien entièrement souverain et indépendant, avec Jérusalem comme sa capital comme le 4 juin 1967, avec le retour des réfugiés et le déplacé à leurs maisons dont ils ont été expulsés, être une formule de consensus national».

Cependant, il ne reconnaît pas «la légitimité de l'entité sionniste».

Pour Israël, rien n'a changé : Le texte ne propose que «des ajustements superficiels à la façon dont le Hamas se présente au monde ne sont qu’un écran de fumée pour cacher l'objectif original du Hamas de détruire Israël par le terrorisme», peut-on lire sur le site de l'ambassade d'Israël en France.

Ajoutons que ce nouveau document est distinct de la charte de 1988. Il ne l'annule pas. «C'est pour cela qu'il est passé», estime Leïla Seurat, docteure en sciences politiques et chercheuse associée au Centre de recherches internationales, interrogée par CheckNews. «Les discussions sur la charte remontent à plusieurs années et ont fait l'objet de nombreux débats au sein du mouvement. Beaucoup de ses membres étaient réfractaires à toute initiative visant à son annulation». Ce texte n'est «pas tellement nouveau», d'après elle, puisque les mais «c'est celui qui fait sens car il correspond mieux à la façon dont le Hamas agit. Il s'affiche comme la nouvelle référence politique du Hamas».

Le début d'une phase pacifique ?

Alors que «des dizaines de milliers de Palestiniens» ont manifesté à deux reprises depuis le 30 mars «près de la frontière en lançant des pierres ou en brûlant des pneus face aux soldats israéliens qui ont ouvert le feu et tué 31 manifestants tout en blessant des centaines d'autres par balles», d'après l'AFP, le Hamas a annoncé lundi 9 avril l'ouverture d'une «une nouvelle phase de résistance pacifique».

Cependant, d'après Guillaume Gendron, correspondant en Israël et dans les territoires palestiniens pour Libération, le mouvement n'est pas tout à fait clair :

«Pour la seconde journée de mobilisation, le Hamas a envoyé des signaux contradictoires donnant, par la voix de son ministère de l’Intérieur, la consigne de "non-agression envers l’occupant", mais annonçant dans le même temps des chèques pour chaque blessé par balle et des indemnités pour les familles endeuillées».

