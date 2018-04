Bonjour,

En résumé : Les sites internet qui ont affirmé que les Casques blancs tournaient leurs images en studio ont repris, en fait, les photos d'un tournage d'un film syrien.

En détail : Rappelons d'abord que «la défense civile syrienne» autrement appelée «les casques blancs» est une ONG basée en Syrie dont la mission est de «sauver des vies et renforcer les communautés en Syrie», d'après sa description sur son site officiel. Les casques blancs, pressentis pour recevoir le nobel de la paix en 2016, sont régulièrement accusés par la propagande russe et syrienne de mettre en scène les bombardements et sauvetages dont ils rendent compte, comme Libération l'a déjà remarqué dans plusieurs désintox.

Sur les réseaux sociaux, l'organisation communique régulièrement sur les dommages causés par le conflit sur les civils en publiant, notamment, des photos et des vidéos de ses interventions.

Ci-dessous, l'ONG de secouristes diffuse le 10 avril 2018, une vidéo prise lors d'une opération de sauvetage menée par leurs équipe dans la ville d'Idlib après l'explosion d'une bombe :

After an exhaustive 16 hours night, White Helmets teams concluded their work in #Idlib City having pulled 29 civilians including 13 women and 7 children from the rubble of a 7-storey building which was destroyed by an unidentified bomb. Only two children were retrieved alive. pic.twitter.com/9mtPXzFrix